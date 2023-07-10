АЮК започатковує стипендії для українських ветеранів, вдів/вдівців та дітей загиблих героїв

Амерікан Юніверсіті Київ (АЮК), перший університет в Україні, що працює за американськими стандартами освіти завдяки партнерству з Arizona State University, оголошує про створення стипендійного фонду для підтримки ветеранів, вдів/вдівців та дітей загиблих героїв у партнерстві з Інститутом міжнародної освіти (IIE) та Українським ветеранським фондом.

Для підтримки ветеранів, вдів/вдівців та дітей загиблих героїв АЮК пропонує повні стипендії на бакалаврські та магістерські програми. Заявки на стипендії можна подати у такі терміни: на бакалаврські програми до 25 липня, на магістерські програми – до 21 серпня 2023 р. Детальніше про навчальні програми АЮК на сайті: https://auk.edu.ua/.

У червні 2023 року Амерікан Юніверсіті Київ та Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України уклали Меморандум про співпрацю щодо підтримки та всебічного захисту інтересів ветеранів України, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників України.

Серед тих, хто вже зробив значні пожертви на підтримку стипендійного фонду АЮК – провідні американські компанії, які представляють різноманітні галузі економіки, від трансопртування, газовидобування, будівельних матеріалів, до інвестування, консалтингу та військоих технологічних рішень. Зокрема, вони включать: JP Morgan Infrastructure Fund, Summit Utilities, AEVEX, Aerovironment, Point72, Third Coast, Logistics Plus, Liberty Tools.

До підтримки фонду також доєдналися такі індивідуальні донори як пан Тім Тайсон, пан Вільям Мерді, доктор Карен Кула МакКлоун, генерал США (у відставці) Девід Петреус, Президент АЮК Деніел Райс та інші партнери АЮК. Зокрема, під час нещодавнього візиту до Києва генерал Девід Петреус надав особисту стипендію та менторську підтримку студенту, дитині загиблого героя.

"Ми неймовірно вдячні кожному партнеру та донору за довіру, відданість справі демократії та внесок у розвиток стипендійного фонду для українців, яких торкнулася ця жахлива війна. Ми пишаємося, що отримуємо підтримку від таких великих та успішних американських компаній та окремих донорів та за їх бажання створювати все більше можливостей для навчання талановитих студентів", – зауважив Ден Райс, Президент АЮК та ідейний натхненник створення стипендійного фонду для ветеранів та родин полеглих героїв.

Нагадаємо, що у 2022 році АЮК запустив стипендійну програму для талановитих українських студентів – Build Solid Futures, мета якої – підтримка та розвиток української молоді, її стійкості та відданості свободі. В рамках програми АЮК надає студентам стипендії на основі їхніх академічних досягнень (merit-based), фінансових потреб (need-based), а також стипендії воєнного часу (wartime scholarships). Над наповненням стипендійного фонду AЮK активно співпрацює з Інститутом міжнародної освіти (IIE), глобальною некомерційною організацією, яка щороку працює з тисячами американських та міжнародних навчальних закладів і понад 29 000 студентів, науковців та професіоналів.

Здійснити донат на підтримку стипендійного фонду АЮК можна на сайті Інституту міжнародної освіти: https://www.iie.org/programs/american-university-of-kyiv/. Інститут міжнародної освіти приймає пожертви 501c3, які не підлягають оподаткуванню.

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Aмерікан Юніверсіті Київ (www.auk.edu.ua) є першим приватним університетом, який пропонує високі стандарти американської освіти в Україні завдяки партнерству з Arizona State University (ASU), одним із найбільших університетів США, який за рейтингом US News & World Report є найінноваційнішим університетом Америки. В Україні партнерами-засновниками AЮК є: EPAM Systems, BGV Group Management, Academy DTEK, Brain, Channel Georgian Consulting, Georgian American University.

Інститут міжнародної освіти (IEE) (www.iie.org) був заснований у 1919 році та співпрацює з низкою корпоративних, урядових установ та фондів-партнерів по всьому світу, щоб розробляти та керувати програмами стипендій, напрямком навчання за кордоном, корпоративного навчання та програмами з розвитку лідерства. IIE має мережу з 18 офісів і філій по всьому світу та понад 1300 організацій-членів. Щорічно він надає понад 29 000 стипендій у 180 країнах, включаючи стипендії імені Фулбрайта, міжнародну стипендію Бенджаміна А. Гілмана та багато інших.

Український ветеранський фонд (https://veteranfund.com.ua/) – державна установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів України, яка була утворена на виконання підпункту 2 пункту 6 протоколу засідання КМУ від 17.02.2021 № 22 та кроку 515, цілі 11.3 "Реінтеграція в суспільство" Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 24.03.2021 № 276-р.

Український ветеранський фонд реалізує ряд проєктів та програм, спрямованих на підтримку ветеранів та їхніх сімей. Фонд також стимулює розробку та впровадження сучасних проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів та членів їхніх сімей, членів родин загиблих (померлих) захисників України, сприяє реадаптації ветеранів у соціумі.