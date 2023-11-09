Біржові індекси та осіння динаміка цін на деревину

Українська універсальна біржа проводить відкриті, конкурентні торги за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали". Для створення максимально зручних умов для учасників, бенчмарку та прозорості, на УУБ запровадили індекси середньозважених цін на даний ресурс. Вони є у відкритому доступі на сайті ліцензованого торговельного майданчика.

Зокрема на біржі розраховують місячні, тижневі та щоденні індекси на необроблену деревину та пиломатеріали. І, як свідчить статистика, на УУБ у жовтні спостерігалась позитивна динаміка щодо цін на сировину.

Так, якщо у вересні індекс середньозваженої ціни на ясен був 4 683,32 грн куб. м, то у жовтні він склав 4 808,09 грн куб. м. На ялину у вересні індекс середньозваженої ціни сягав позначки 2 969, 26 грн куб. м, у жовтні – 2 984,3 грн куб. м, на бук 3 608,33 грн куб. м та 3 620,95 грн куб. м відповідно. На початку листопада також спостерігається зростання середньозваженої ціни на сосну та дуб.

"Слід зазначити, що ціни на Українській універсальній біржі формуються в умовах конкуренції, за принципом попиту та пропозиції, а від так є ринковими. Учасники торгів можуть реалізувати чи придбати ресурс за його справжньою вартістю", – наголошує директор ТОВ "УУБ" Сергій Гладкий.

Щодо розрахунку індексів, то на необроблену деревину індекси середньозважених цін розраховують на основі біржових угод укладених у відповідні періоди враховуючи ціну, асортимент, клас якості та породи необробленої деревини за принципом середньозваженості.

Індекси на деревину дров’яну розраховують за видами ресурсу (для промислового та непромислового використання) та групами порід визначаючи середньозважену ціну шляхом ділення загальної вартості (з урахуванням ПДВ) у відповідному періоді на суму обсягів реалізованої деревини за відповідними укладеними біржовими угодами.

Такий підхід дає змогу об’єктивно оцінити ринкову ціну та її тренд на продукт враховуючи питому вагу ресурсу за класами якості, групами діаметрів та інших параметрів.

"Ми намагаємось створити максимально зручні умови для учасників торгів, тому й запровадили розрахунок індексів середньозважених цін. Це дозволяє оптимально побачити кон’юнктуру ринку. Враховуючи дану інформацію учасники можуть оцінити свій діловий потенціал й здійснити вигідну операцію купівлі-продажу. У жовтні ми спостерігали позитивну динаміку щодо цін на сировину", – розповів Сергій Гладкий.