Бізнес року 2025 у номінації "Лідер юридичних та адвокатських послуг"

Адвокатське об'єднання "Захист" — це найбільша юридична компанія України, заснована 1 грудня 2011 року. Наразі АО "Захист" налічує більше 50-ти офісів у всіх великих містах України з Головним офісом та адміністративним корпусом в місті Одеса.

На початку 2024 року АО "Захист" розпочало свою міжнародну діяльність та допомогу українцям, які у зв’язку з повномасштабною війною вимушено проживали в різних країнах Європи, де знаходитись без жодної правової підтримки та обізнаності в місцевому законодавстві, що часто викликало юридичні проблеми, які вони самостійно не могли вирішити.

Саме тому АО "Захист" наразі налічує 5 офісів в таких країнах як Німеччина, Чехія, Польща, Нідерланди, Франція, і вважається найбільшою юридичною компанією Європи, яка продовжує своє національне та міжнародне розширення.За довгі роки роботи та ведення юридичної практики Адвокатське об'єднання "Захист" продовжує займати лідерські позиції серед юридичних компаній України.

В команду АО "Захист" входять топові адвокати та юристи, які показують бажані результати, та отримують безліч позитивних відгуків від клієнтів, які радо рекомендують АО "Захист" своїм друзям та знайомим.

В спектр послуг Адвокатського об'єднання "Захист" входить обслуговування фізичних та юридичних осіб по всім видам правовідносин. Клієнти можуть отримати усну або письмову консультацію, можуть доручити адвокату підготовку документів будь-якої складності, а також супровід справи чи представництво інтересів в судах, слідчих органах, чи інших установах та організаціях.

Клієнт може звернутись на будь-якому етапі своєї справи, та отримати найбільш ефективну стратегію для майбутньої спільної перемоги.

А завдяки великому масштабу компанії у всієї команди є можливість обмінюватись позитивним досвідом, розвиватись та вдосконалюватись, що також великою мірою впливає на результати справи клієнта.

Серед інших переваг Адвокатського об'єднання "Захист" слід окремо відзначити перший в Україні такого типу власний мобільний додаток "єАдвокат", який забезпечує максимальний комфорт та економію часу у взаємодії клієнта та адвоката.

Також є в доступні безкоштовна гаряча лінія для запису на консультацію або для зв’язку з адвокатом: 0800 40 33 03.

Команда Адвокатського об'єднання "Захист" постійно вдосконалює свої послуги, заради того, щоб забезпечити кожному клієнту найвищий рівень правової допомоги та підтримки.