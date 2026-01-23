Бізнес року 2025 у номінації "Лідер юридичних та адвокатських послуг"

Адвокатське об'єднання "Захист" — це найбільша юридична компанія України, заснована 1 грудня 2011 року. Наразі АО "Захист" налічує більше 50-ти офісів у всіх великих містах України з Головним офісом та адміністративним корпусом в місті Одеса.

На початку 2024 року АО "Захист" розпочало свою міжнародну діяльність та допомогу українцям, які у зв’язку з повномасштабною війною вимушено проживали в різних країнах Європи, де знаходитись без жодної правової підтримки та обізнаності в місцевому законодавстві, що часто викликало юридичні проблеми, які вони самостійно не могли вирішити.

Саме тому АО "Захист" наразі налічує 5 офісів в таких країнах як Німеччина, Чехія, Польща, Нідерланди, Франція, і вважається найбільшою юридичною компанією Європи, яка продовжує своє національне та міжнародне розширення.За довгі роки роботи та ведення юридичної практики Адвокатське об'єднання "Захист" продовжує займати лідерські позиції серед юридичних компаній України.

В команду АО "Захист" входять топові адвокати та юристи, які показують бажані результати, та отримують безліч позитивних відгуків від клієнтів, які радо рекомендують АО "Захист" своїм друзям та знайомим.

Бізнес року 2025 у номінації "Лідер юридичних та адвокатських послуг"

В спектр послуг Адвокатського об'єднання "Захист" входить обслуговування фізичних та юридичних осіб по всім видам правовідносин. Клієнти можуть отримати усну або письмову консультацію, можуть доручити адвокату підготовку документів будь-якої складності, а також супровід справи чи представництво інтересів в судах, слідчих органах, чи інших установах та організаціях.

Клієнт може звернутись на будь-якому етапі своєї справи, та отримати найбільш ефективну стратегію для майбутньої спільної перемоги.

А завдяки великому масштабу компанії у всієї команди є можливість обмінюватись позитивним досвідом, розвиватись та вдосконалюватись, що також великою мірою впливає на результати справи клієнта.

Серед інших переваг Адвокатського об'єднання "Захист" слід окремо відзначити перший в Україні такого типу власний мобільний додаток "єАдвокат", який забезпечує максимальний комфорт та економію часу у взаємодії клієнта та адвоката.

Також є в доступні безкоштовна гаряча лінія для запису на консультацію або для зв’язку з адвокатом: 0800 40 33 03.

Команда Адвокатського об'єднання "Захист" постійно вдосконалює свої послуги, заради того, щоб забезпечити кожному клієнту найвищий рівень правової допомоги та підтримки.