Бонуси – на ЗСУ: за два роки абоненти Volia перерахували для військових 1 млн 600 тис. грн

Від початку повномасштабного вторгнення компанії "ДАТАГРУП" і Volia постійно підтримують українську армію, державу і населення.

Загальна сума допомоги за різними проєктами сягнула вже 340 млн грн. Серед них – закупівля бронежилетів для військових медиків, передача телеком-обладнання ЗСУ, підтримка медиків-волонтерів на прифронтових територіях, допомога з евакуацією важкопоранених, внесок у відбудову держави разом із платформою UNITED24, опіка над дітьми-сиротами війни тощо.

Утім, допомагати разом з абонентами – ще дієвіше. Аби долучити до благодійних зборів користувачів, компанія Volia започаткувала програму Volia Бонус, яка дозволяє абонентам спрямовувати накопичені на рахунку бонуси на потреби ЗСУ. Завдяки активній підтримці цієї ініціативи, станом на березень 2024 року було зібрано і перераховано Збройним силам України вже 1 600 0000 грн.

"Компанія Volia вдячна кожному абоненту, який продовжує брати участь у програмі Volia Бонус і разом з нами допомагає українській армії. Для допомоги не існує замалих донатів. Сьогодні кожна гривня стає частиною великого внеску в Перемогу і майбутнє нашої країни", – каже Михайло Шелемба, СЕО компаній "ДАТАГРУП" і Volia.

Важливо, що і зараз бонусна програма триває. Тож у кожного є можливість до неї долучитись. Зробити це дуже легко.

Якщо ви є абонентом Volia, зареєструйтесь у програмі лояльності "Мої бонуси". Для перерахування бонусів потрібно далі зробити лише кілька простих кроків.

У вебверсії Порталу абонента "Мій кабінет" – my.volia.com:

Зайти на вкладку "Головна". Обрати "Підтримай Збройні сили України своїми бонусами". Ввести суму бонусів для переказу та підтвердити операцію, натиснувши "Перерахувати".

У мобільному застосунку "My Volia":

В особистому кабінеті перейти в розділ "Головна". Обрати кнопку "Допомога ЗСУ". Ввести суму бонусів для переказу та підтвердити операцію, натиснувши "Підтвердити".

Кількість бонусів на ЗСУ можна збільшити, підключивши додаткові пакети. Поціновувачі музики можуть додати до переліку своїх каналів Love music і завжди бути на хвилі світових хітів. Родинам з дітьми сподобається Kids light, де завжди є улюблені мультфільми та передачі, а батьки можуть провести приємний кіно-вечір разом з TOP Films та фільмами різних жанрів. Випустити емоції фанатам спорту допоможе пакет "Спортивний", де зібрані топові футбольні трансляції та матчі Ліги Чемпіонів УЄФА.

Підтримуємо країну разом!