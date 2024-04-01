Бонусы – на ВСУ: за два года абоненты Volia перечислили для военных 1 млн 600 тыс. грн

С начала полномасштабного вторжения компании "ДАТАГРУП" и Volia постоянно поддерживают украинскую армию, государство и население.

Общая сумма помощи в рамках различных проектов достигла уже 340 млн грн. Среди них – закупка бронежилетов для военных медиков, передача телеком-оборудования ВСУ, поддержка медиков-волонтеров на прифронтовых территориях, помощь в эвакуации тяжело раненых, вклад в восстановление страны с платформой UNITED24, опека над детьми-сиротами войны и пр.

Но помогать вместе с абонентами – еще продуктивнее. Чтобы привлечь к благотворительным сборам клиентов, компания Volia запустила программу Volia Бонус, с которой абоненты могут направлять накопленные на счету бонусы на нужды ВСУ. Благодаря активной поддержке этой инициативы, на март 2024 года было собрано и перечислено Вооруженным силам Украины уже 1 600 0000 грн.

"Компания Volia благодарна каждому абоненту, который продолжает участвовать в программе Volia Бонус и вместе с нами помогает украинской армии. Для помощи нет слишком маленьких донатов. Сегодня каждая гривня становится частью большого вклада в Победу и будущее нашей страны", – говорит Михаил Шелемба, СЕО компаний "ДАТАГРУП" и Volia.

Бонусная программа продолжается и сейчас. У каждого желающего есть возможность ею воспользоваться. Сделать это очень легко.

Если вы абонент Volia, зарегистрируйтесь в программе лояльности "Мои бонусы". Для перечисления бонусов нужно будет сделать лишь несколько простых шагов.

В вебверсии Портала абонента "Мой кабинет" – my.volia.com:

Зайти на вкладку "Главная". Выбрать "Поддержи Вооруженные силы Украины своими бонусами". Ввести сумму бонусов для перевода и подтвердить операцию, нажав "Перечислить".

В мобильном приложении "My Volia":

В личном кабинете перейти в раздел "Главная". Выбрать кнопку "Помощь ВСУ". Ввести сумму бонусов для перевода и подтвердить операцию, нажав "Подтвердить".

Количество бонусов на ВСУ можно увеличить, подключив дополнительные пакеты. Ценители музыки могут добавить к числу своих каналов Love music и всегда быть на волне мировых хитов. Семьям с детьми понравится Kids light, где всегда есть любимые мультфильмы и передачи, а родители могут провести киновечер вместе з TOP Films и фильмами разных жанров. Выпустить эмоции фанатам спорта поможет пакет "Спортивный", собравший топовые футбольные трансляции и матчи Лиги Чемпионов УЕФА.

Поддержим нашу страну вместе!