COMINBANK увійшов до ТОП-30 банків за результатами дослідження РА "Стандарт Рейтинг"

АТ "КОМІНБАНК" увійшов до ТОП-30 українських банків одразу за кількома показниками.

6 травня 2024 року рейтингове агентство "Стандарт Рейтинг" представило вже третій звіт про стабільність фінансового сектору "Стабільність банків України: 2 роки війни".

АТ "КОМІНБАНК" увійшов до ТОП-30 українських банків одразу за кількома показниками:

- банки, що підтримували найбільш оптимальний запас капіталу за значенням Н2 (норматив адекватності регулятивного капіталу);

- банки, які мали оптимальний рівень ліквідності за NSFR (коефіцієнт чистого стабільного фінансування);

- за рівнем NPL: частка непрацюючих кредитів у АТ "КОМІНБАНК" склала 23,81%

- АТ "КОМІНБАНК" посів 6 місце рейтингу за співвідношенням між чистим комісійним доходом (ЧКД) і чистим процентним доходом (ЧПД).

Загалом за результатами дослідження стабільності фінансового сектору за 2 роки війни експерти агентства високо оцінили ефективність протидії банківської спільноти військовій агресії. Зокрема, українські банки були добре забезпечені власним та регулятивним капіталом.

Банківський сектор України у 2022 і 2023 рр., а також у перші місяці 2024 року залишався прибутковим. Сукупний розмір прибутку банків після оподаткування за 2022 рік досяг 24,716 млрд грн, а за 2023 рік виріс до 86,545 млрд грн.

Ознайомитись з повною версією дослідження "Стабільність банків України: 2 роки війни" від РА "Стандарт-Рейтинг" можна за посиланням: Стабільність банків України: 2 роки війни | (standard-rating.biz)





Довідково



Акціонерне товариство "КОМІНБАНК" (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Власником істотної участі є Стефан Пол Пінтер — засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).

У 2022 році завдяки новим відділенням штат банку збільшився на 19%, а у 2023-му — на 22%. За період воєнного часу обсяг пасивів АТ "КОМІНБАНК" збільшився на 83%.

У 2023-му році фінустанова відзначила 30 років успішної роботи на ринку України.

У важкі часи війни банк є одним із лідерів за рівнем доброчинних активностей. COMINBANK визнано першим у рейтингу соціальної відповідальності серед українських банків з недержавною часткою. У 2022-му році банк представив оновлену концепцію корпоративної соціальної відповідальності DOBROKOLO, безупинно допомагає цивільним українцям та ЗСУ, а також активно розвиває корпоративне волонтерство.

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