ДП "Ліси України" інвестує майже 20 млн грн у відновлення 10 тис. га Селянського лісу на Рівненщині

Нещодавно у цьому лісі було виявлено майже півмільйона пнів — це наймасштабніша незаконна вирубка в Україні

В процесі нещодавно завершеної інвентаризації у Селянському лісі в Рівненській області виявлено майже півмільйона пнів, збитки оцінені у 3,4 млрд гривень. Це наймасштабніша незаконна вирубка в Україні. Цієї весни ДП "Ліси України" починає їх відновлення. Про це повідомили у філії "Поліський лісовий офіс".

Так званий Селянський ліс — залишки колишніх колгоспних угідь. У 2000-х роках 6 тис. га передали державі, що дозволило зберегти частину насаджень. Але майже 10 тис. га залишалися у "підвішеному" стані, піддавалися незаконним рубкам і пожежам.

У квітні 2024 року завдяки ініціативі лісівників та підтримці регіональної влади Рівненщини, залишки Селянського лісу передали в охорону Рафалівському надлісництву ДП "Ліси України".

ДП "Ліси України" уже оформило постійне користування на площі 7,6 тис. га. Попереду — роки копіткої роботи.

За словами генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця, вже розроблена програма відновлення Селянського лісу на найближчі 5 років. Інвестиції у відновлення, охорону, захист та догляд за лісом складуть майже 20 мільйонів гривень.

"Відновлення Селянського лісу починаємо за новими технологіями з використанням сіянців із закритою кореневою системою. Замість вразливих для пожеж, шкідників та змін клімату чистих хвойних насаджень на Рівненщині з’являться мішані, більш стійкі ліси, які включатимуть як хвойні, так і листяні породи дерев", – говорить Юрій Болоховець.

Окрім того, кошти підуть на підготовку відповідних проєктних документів, заготівлю насіння, вирощування саджанців. Лісівники закуплять додаткову техніку для висадки та догляду. Прокладуть мінералізовані смуги для захисту лісу від пожеж.

У філії "Поліський лісовий офіс" порахували, якщо б ця територія раніше була передана для легального ведення лісового господарства, щороку громади отримували б понад 1,28 млн грн лише у вигляді податків.

За даними Держлісагентства, в Україні понад 700 тис. га. нерозподілених лісів, які не мають лісокористувача. Як і Селянський ліс вони зазнають нищівного впливу самовільних рубок, адже взагалі не охороняються. ДП "Ліси України" заявляють, що готові взяти ці ліси у користування, відновити, доглядати та охороняти. Місцеві громади почнуть отримувати податки. Припиниться потрапляння на чорний ринок нелегальної деревини. На порядок зменшиться кількість лісових пожеж.