ДП "Ліси України" повністю забезпечить деревиною будівництво фортифікацій, – Болоховець

Військовим та місцевим адміністраціям не має потреби звертатись до посередників, ДП "Ліси України" забезпечать поставку будь-яких обсягів деревини для фортифікацій.

Про це заявив генеральний директор "Лісів України" Юрій Болоховець, відповідаючи на запитання журналістів.

"Оборона держави – наш пріоритет. Підприємство першочергово виконувало і виконує всі без виключення оборонні замовлення. Ми – найбільша державна компанія. Якщо в цьому буде потреба, "Ліси України" готові до значного збільшення обсягів поставок", – зазначив Болоховець.

За словами очільника підприємства, умови передачі деревини для фортифікацій визначають Міноборони, ОВА, військові підрозділи.

"Тендери, прямі договори, будь-які інші механізми… ми знайдемо обсяги, організуємо поставку. Про яку б точку на карті України не йшлося", – підкреслив Болоховець.

Нагадаємо, цього року ДП "Ліси України" безоплатно надало Силам оборони майже 75 тис. куб. м деревини. В кінці травням ДП "Ліси України" виграло тендер Міністерства оборони України на поставку майже 28 тис. куб. м деревини.