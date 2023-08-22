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22.08.2023, 15:28

Ще одна товарна біржа отримала ліцензію від НКЦПФР

Ще одна товарна біржа отримала ліцензію від НКЦПФР - Фото

Рішенням від 16 серпня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала ліцензію ТОВ "УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА", яка стала четвертою в нашій державі, що має відповідний дозвіл станом на серпень 2023 року. 

Документ виданий "Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, за підсумками розгляду заяви та документів про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, поданих ТОВ "УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА", – йдеться у рішенні НКЦПФР. 

Станом на зараз ліцензію на роботу на товарному біржовому ринку в Україні мають також ТОВ "Українська енергетична біржа", ТОВ "Українська універсальна біржа" та ТОВ "Українська торгова платформа". 

"Після вступу в дію відповідних змін законодавства з липня 2021 року, орган ліцензування видав вже 5 дозволів товарним біржам. Один з них вже скасовано через недотримання оператором відповідних нормативних норм. Тому зараз їх фактично чотири. Це є показником того, що в Україні організовані товарні ринки поступово розвиваються навіть у воєнний час", – зазначив Олег Падалка, директор Асоціації "Біржові та електронні майданчики".

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Теги: УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА
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