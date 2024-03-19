Індекс цін на кругляк дуба прямує вгору

Українська універсальна біржа проводить регулярні торги за напрямком "Необроблена деревина". Для зручності їх учасників на ліцензованому електронному торговельному майданчику запроваджено розрахунок середньозважених цін на дану сировину які відображаються у відповідному інформері.

Інструмент показує тенденцію до підвищення чи зниження середньозваженої ціни на ту, чи іншу породу, що дозволяє простежити динаміку, проаналізувати кон’юнктуру ринку та зробити стратегічне планування чи провести вигідну операцію купівлі-продажу. Розрахунковий період середньозваженої ціни складає 30 календарних днів.

Згідно з інформацією на 19.03.2024. можна побачити, що середньозважена ціна на необроблену деревину породи дуб за останні 30 днів зросла на 31,57% і наразі складає 14 811,08 грн куб. м й має тенденцію до підвищення.

Загалом за останні 30 днів спостерігається зростання цін й на інші породи. Так середньозважена ціна на ясен за вказаний період підвищилась на 27,68% й складає 4 369,22 грн куб. м, на ялицю ціна зросла на 6,19% й перебуває на рівні 2 920,64 грн куб. м, на сосну ціна підвищилась на 3,27% й складає 2 293,64 грн куб. м. Також ціни підвищились на бук 2,72% – 3 386,55 грн куб. м, на ялину зростання 1,10% – 2 735,74 грн куб. м, на березу 0,66% – 2 655,76 грн куб. м. На вільху ціна зросла на 1,71% й складає 2 631,36 грн куб. м, але є тенденція до зменшення вартості даної породи.

"Торги на Українській універсальній біржі завжди відкриті та конкурентні. Ціни на сировину формуються за ринковим принципом попиту та пропозиції, а тому є справжніми. Також УУБ намагається створити найзручніші умови для учасників, а тому постійно вдосконалює додаткові інструменти одним з яких є інформер середньозважених цін. Він дозволяє обрати потрібний регіон (або всі області де відбувались торги), категорію сировини (необроблена деревина чи пиломатеріали), асортимент ресурсу, діаметр, клас та породу, а потім отримати інформацію про середньозважену ціну на деревину відносно запиту. Даний інструмент є світовою практикою", – розповів директор ТОВ "УУБ" Сергій Гладкий.