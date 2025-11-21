Інтеграція IP-телефонії в CRM: кейси українських компаній

Фото: Depositphotos

Сьогодні жоден активний відділ продажів не обходиться без CRM-системи. Вона допомагає вести клієнтську базу, контролювати угоди й аналізувати ефективність команди. Але навіть найкраща CRM не покаже повної картини, якщо дзвінки від клієнтів ведуться окремо.

Саме тому бізнеси все частіше обирають інтеграцію IP-телефонії з CRM — щоб автоматизувати комунікації, позбутися ручного введення даних і не втрачати жодного контакту.

Інтеграція дозволяє з’єднати телефонну систему компанії з CRM так, щоб кожен дзвінок автоматично фіксувався в профілі клієнта. Це не лише зручно, а й стратегічно важливо — адже продажі сьогодні залежать від швидкості реакції та точності даних.

Типові проблеми без інтеграції

Багато компаній в Україні досі працюють "по-старому" — CRM окремо, телефонія окремо. І це створює низку труднощів:

Менеджери вручну вносять інформацію про дзвінки. Через це часто губляться дані або з’являються помилки.

Через це часто губляться дані або з’являються помилки. Керівники не бачать повної аналітики. Скільки дзвінків зроблено? Хто з менеджерів найефективніший? Без інтеграції ці цифри доводиться збирати вручну.

Скільки дзвінків зроблено? Хто з менеджерів найефективніший? Без інтеграції ці цифри доводиться збирати вручну. Втрата потенційних клієнтів. Якщо менеджер не відповів, CRM цього не зафіксує — а значить, шанс на угоду втрачено.

Якщо менеджер не відповів, CRM цього не зафіксує — а значить, шанс на угоду втрачено. Неможливість контролю якості дзвінків. Без записів і статистики складно оцінити, як спілкується команда з клієнтами.

Тому підключення телефонії до CRM — це не просто "зручність", а крок до системності та зростання продажів.

Як працює інтеграція Freezvon + CRM

Платформа Freezvon пропонує готові рішення для інтеграції IP-телефонії з популярними CRM, серед яких — Бітрікс24, HubSpot, Zoho, Pipedrive та інші.

Принцип роботи простий:

Кожен вхідний і вихідний дзвінок автоматично фіксується в CRM. Система створює або оновлює картку клієнта — менеджеру не потрібно нічого вводити вручну. Запис розмови зберігається в системі, що дозволяє аналізувати якість спілкування. Аналітика доступна в один клік. Ви бачите кількість дзвінків, середню тривалість, конверсію з дзвінків у продажі.

У результаті CRM стає центром усіх комунікацій — менеджери працюють із контактами, дзвінками, повідомленнями й нотатками в одному вікні.

Приклади українських компаній

1. Онлайн-магазин електроніки з Києва До інтеграції менеджери записували дані про дзвінки вручну. Часто забували додати контакти до CRM, а клієнти губилися. Після підключення інтеграції з Бітрікс24 усі дзвінки автоматично фіксуються в системі. Компанія отримала повну історію контактів, а конверсія у продажі зросла на 17%.

2. Аутсорсингова IT-компанія з Львова Команда працює з клієнтами з різних країн. Завдяки CRM із VoIP вони налаштували міжнародні номери через Freezvon, щоб клієнти бачили місцеві коди. Усі дзвінки тепер автоматично зберігаються у CRM, разом із записами. Це допомогло покращити сервіс і зменшити кількість повторних запитів.

3. Агентство нерухомості з Одеси До інтеграції керівництво не могло оцінити, скільки дзвінків реально обробляє кожен агент. Після підключення CRM для відділу продажу з VoIP телефонія стала прозорою: видно, хто і коли спілкувався з клієнтом, як швидко реагував на запити. Продуктивність команди виросла майже на 25%.

Результати: аналітика, швидкість, контроль

Після інтеграції IP-телефонії з CRM бізнес отримує низку відчутних переваг:

Автоматичне логування дзвінків. Жоден контакт не губиться, усе фіксується в системі.

Жоден контакт не губиться, усе фіксується в системі. Телефонна аналітика. Можна оцінити ефективність кожного менеджера й відділу.

Можна оцінити ефективність кожного менеджера й відділу. Швидкий зворотний зв’язок. Менеджери бачать, хто телефонував, і можуть одразу передзвонити.

Менеджери бачать, хто телефонував, і можуть одразу передзвонити. Повна історія клієнта. CRM зберігає записи розмов, нотатки та статуси угод.

CRM зберігає записи розмов, нотатки та статуси угод. Контроль і масштабування. Керівник може бачити картину в реальному часі й ухвалювати рішення на основі даних.

По суті, така інтеграція перетворює CRM-систему на потужний центр комунікацій, де телефонія — не окремий інструмент, а частина єдиної екосистеми бізнесу.

Висновок

Інтеграція IP-телефонії — це один із тих кроків, який суттєво впливає на ефективність відділу продажів. Вона допомагає зменшити рутину, підвищити контроль над дзвінками, отримати точну аналітику й покращити клієнтський досвід.

Якщо ваш бізнес ще не використовує таку можливість — саме час спробувати.Підключіть IP-телефонію Freezvon до вашої CRM і підвищте ефективність команди продажів.