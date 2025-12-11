iPad — планшет, який задає стандарти. Чому його обирають та де вигідно купити в Україні

Планшети iPad вже давно стали синонімом потужності, універсальності та інновацій у світі мобільних пристроїв. У 2025 році Apple представила нове покоління iPad Pro з чипом M5, що відкриває нові горизонти у продуктивності, продуктивності AI-задач і мультитаскінгу. Якщо ви шукаєте планшет для роботи, творчості, навчання чи розваг, YA.ua — інтернет-магазин, який спеціалізується на техніці Apple та преміальних гаджетах, — пропонує актуальні моделі iPad з офіційною гарантією, перевіреною якістю та професійною консультацією.

iPad Pro M5 — новий рівень продуктивності та можливостей

У жовтні 2025 року Apple оновила флагманську серію iPad Pro, представивши моделі з чипом M5, що значно перевершують попередні покоління по продуктивності та швидкості обробки великих обсягів даних. Новий M5 забезпечує суттєве поліпшення не лише обчислювальної потужності, але й можливостей AI-обробки, що робить iPad Pro M5 ідеальним інструментом для професіоналів у сфері дизайну, відеомонтажу, 3D-рndr та інших вимогливих задач. Моделі iPad Pro M5 доступні у двох основних розмірах — компактному 11-дюймовому та продуктивному 13-дюймовому — і пропонують:

Покращені графічні можливості та AI-продуктивність , що робить планшет універсальним інструментом для творчості та професійної роботи;

, що робить планшет універсальним інструментом для творчості та професійної роботи; Передовий дисплей Ultra Retina XDR із OLED-панеллю та ProMotion 120 Гц , який забезпечує плавну анімацію та насичене зображення;

, який забезпечує плавну анімацію та насичене зображення; Підтримка Wi-Fi 7 та вдосконалених мережевих технологій для швидкого з’єднання та стабільного інтернету;

для швидкого з’єднання та стабільного інтернету; Великий обсяг оперативної пам’яті та швидке сховище, що робить багатозадачність максимально плавною.

Ці планшети розраховані на користувачів, які хочуть максимум продуктивності від iPad і не готові миритися з компромісами у роботі чи творчості.

Інші моделі iPad: Air, стандартний iPad та mini

Окрім iPad Pro M5, у 2025–2026 році Apple пропонує низку інших планшетів, які чудово доповнюють лінійку:

iPad Air — ідеальний баланс потужності, мобільності та ціни; чудово підходить для студентів, творчих людей і тих, кому потрібен потужний планшет для повсякденних задач.

— ідеальний баланс потужності, мобільності та ціни; чудово підходить для студентів, творчих людей і тих, кому потрібен потужний планшет для повсякденних задач. Стандартний iPad — універсальний планшет для навчання, розваг, серфінгу в інтернеті та базової роботи.

— універсальний планшет для навчання, розваг, серфінгу в інтернеті та базової роботи. iPad mini — компактний і потужний пристрій для тих, хто цінує мобільність, подорожує або хоче маленький, але продуктивний планшет.

Усі ці планшети підтримують актуальну версію iPadOS, що забезпечує розширені можливості багатозадачності, оптимізацію енергії та широкий вибір адаптованих додатків.

Кому підійде кожна модель

iPad Pro M5 — професіоналам у графічному дизайні, відео- та музичній продуктивності, архітекторам, програмістам і тим, хто потребує максимуму потужності.

— професіоналам у графічному дизайні, відео- та музичній продуктивності, архітекторам, програмістам і тим, хто потребує максимуму потужності. iPad Air — тим, хто хоче потужний iPad "на всі випадки" з балансом продуктивності та зручності.

— тим, хто хоче потужний iPad "на всі випадки" з балансом продуктивності та зручності. Стандартний iPad — ідеальний для навчання, домашнього використання, перегляду контенту та базових програм.

— ідеальний для навчання, домашнього використання, перегляду контенту та базових програм. iPad mini — чудовий вибір для мобільних користувачів, які цінують компактність без втрати швидкодії.

Чому купувати iPad на YA.ua

Коли мова йде про покупку планшета Apple, важливо обирати перевіреного продавця. На YA.ua:

усі планшети — оригінальні Apple з офіційною гарантією ;

; консультанти допоможуть підібрати модель під ваші задачі;

доступні актуальні конфігурації iPad, включно з iPad Pro M5;

доставка здійснюється по всій Україні швидко та надійно;

магазин пропонує прозорі умови покупки, повернення та обміну.

Обираючи iPad на YA.ua, ви отримуєте не лише пристрій, а й повний сервіс, підтримку та впевненість у якості.

Підсумок

iPad залишається одним із найуніверсальніших планшетів на ринку завдяки поєднанню продуктивності, мобільності і функціональності. А новий iPad Pro M5 у 2025 році встановлює новий стандарт потужності для професійних користувачів. Незалежно від того, чи обираєте ви флагманську модель, чи універсальний Air чи компактний mini, на YA.ua можна підібрати саме той планшет iPad, який відповідатиме вашим потребам, зі всіма перевагами офіційної продукції і професійного сервісу.