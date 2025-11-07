Координаційна зустріч учасників деревообробного та лісозаготівельного сектору: які питання піднімали

Ринок деревини сьогодні перебуває на етапі активних трансформацій, і співпраця між біржами та учасниками ринку стає ключовим елементом його стабільності

7 листопада Асоціація "Біржові та електронні майданчики" провела координаційну нараду представників деревообробного та лісозаготівельного бізнесу, товарних бірж і клірингової установи. Учасники зустрічі обговорили актуальний стан ринку деревини та його подальший розвиток.

Зокрема, значну увагу приділили:

подальшому вдосконаленню механізмів банківських гарантій;

моніторингу виконання контрактів і системі санкцій;

особливостям роботи єдиного рахунку;

ролі товарних бірж у стабільному та прогнозованому функціонуванні ринку деревини.

Представники бірж підкреслили, що постійно реагують на запити бізнесу і готові оперативно впроваджувати зміни, необхідні для підсилення довіри, фінансової безпеки та зменшення ризиків для всіх сторін.

До участі були залучені представники профільного комітету Верховної Ради України, галузевих бізнес-асоціацій, деревообробних підприємств різних регіонів, найбільших представників переробної промисловості, а також ключових біржових операторів і державних лісових структур.

Зокрема, на нараді були присутні делегати від Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, Асоціації деревообробних підприємств України, Європейської Бізнес Асоціації, галузевих асоціацій з Житомирської, Хмельницької та Сумської областей, компаній "Бренвель", "Кроноспан", "СВІСС КРОНО", "Барлінек", "ОДЕК" та інших провідних виробників. В обговоренні взяли участь також представники ДАЛРУ, ДП "Ліси України", ДП "ЛІАЦ", біржових майданчиків УУБ, УЕБ, УТП, УРБ та низки деревообробних підприємств і торгових компаній.

Ринок деревини сьогодні перебуває на етапі активних трансформацій, і співпраця між біржами та учасниками ринку стає ключовим елементом його стабільності. Під час обговорення було відзначено, що біржові майданчики перебувають у постійному діалозі з бізнесом, оперативно реагують на його запити та впроваджують необхідні зміни. Зокрема, йдеться про вдосконалення роботи банківських гарантій, підвищення якості моніторингу виконання контрактів, актуалізацію санкційних механізмів і вирішення питань, пов’язаних з особливостями функціонування єдиного рахунку.

Представники ліцензованих бірж наголосили, що ключовим завданням і надалі є створення передбачуваних, прозорих і комфортних умов для учасників ринку. Деревообробні підприємства, у свою чергу, акцентували на важливості оперативних рішень і необхідності уніфікації правил, які дозволять забезпечити здорову конкуренцію та стабільність постачання сировини.

Ринок деревини сьогодні розвивається динамічно, і важливо, що всі його учасники – від малого деревообробного бізнесу до великих біржових операторів – були залучені до спільного діалогу. Ми системно вдосконалюємо механізми торгів, тож саме такі зустрічі дозволяють швидко узгоджувати рішення та рухатися вперед, формуючи цивілізовані правила гри, – розповідає Сергій Гладкий, директор ТОВ "Українська універсальна біржа".

Учасники зустрічі одноголосно відзначили, що діалог між біржами та деревообробним бізнесом сьогодні стає значно конструктивнішим: