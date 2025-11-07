Координаційна зустріч учасників деревообробного та лісозаготівельного сектору: які питання піднімали
7 листопада Асоціація "Біржові та електронні майданчики" провела координаційну нараду представників деревообробного та лісозаготівельного бізнесу, товарних бірж і клірингової установи. Учасники зустрічі обговорили актуальний стан ринку деревини та його подальший розвиток.
Зокрема, значну увагу приділили:
- подальшому вдосконаленню механізмів банківських гарантій;
- моніторингу виконання контрактів і системі санкцій;
- особливостям роботи єдиного рахунку;
- ролі товарних бірж у стабільному та прогнозованому функціонуванні ринку деревини.
Представники бірж підкреслили, що постійно реагують на запити бізнесу і готові оперативно впроваджувати зміни, необхідні для підсилення довіри, фінансової безпеки та зменшення ризиків для всіх сторін.
До участі були залучені представники профільного комітету Верховної Ради України, галузевих бізнес-асоціацій, деревообробних підприємств різних регіонів, найбільших представників переробної промисловості, а також ключових біржових операторів і державних лісових структур.
Зокрема, на нараді були присутні делегати від Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, Асоціації деревообробних підприємств України, Європейської Бізнес Асоціації, галузевих асоціацій з Житомирської, Хмельницької та Сумської областей, компаній "Бренвель", "Кроноспан", "СВІСС КРОНО", "Барлінек", "ОДЕК" та інших провідних виробників. В обговоренні взяли участь також представники ДАЛРУ, ДП "Ліси України", ДП "ЛІАЦ", біржових майданчиків УУБ, УЕБ, УТП, УРБ та низки деревообробних підприємств і торгових компаній.
Ринок деревини сьогодні перебуває на етапі активних трансформацій, і співпраця між біржами та учасниками ринку стає ключовим елементом його стабільності. Під час обговорення було відзначено, що біржові майданчики перебувають у постійному діалозі з бізнесом, оперативно реагують на його запити та впроваджують необхідні зміни. Зокрема, йдеться про вдосконалення роботи банківських гарантій, підвищення якості моніторингу виконання контрактів, актуалізацію санкційних механізмів і вирішення питань, пов’язаних з особливостями функціонування єдиного рахунку.
Представники ліцензованих бірж наголосили, що ключовим завданням і надалі є створення передбачуваних, прозорих і комфортних умов для учасників ринку. Деревообробні підприємства, у свою чергу, акцентували на важливості оперативних рішень і необхідності уніфікації правил, які дозволять забезпечити здорову конкуренцію та стабільність постачання сировини.
- Ринок деревини сьогодні розвивається динамічно, і важливо, що всі його учасники – від малого деревообробного бізнесу до великих біржових операторів – були залучені до спільного діалогу. Ми системно вдосконалюємо механізми торгів, тож саме такі зустрічі дозволяють швидко узгоджувати рішення та рухатися вперед, формуючи цивілізовані правила гри, – розповідає Сергій Гладкий, директор ТОВ "Українська універсальна біржа".
Учасники зустрічі одноголосно відзначили, що діалог між біржами та деревообробним бізнесом сьогодні стає значно конструктивнішим:
- Останнім часом взаємодія між біржами та бізнесом набула більш предметного характеру. У процесі обговорень частина пропозицій ринку знаходить відображення у рішеннях, зокрема щодо повернення механізму банківських гарантій та гнучкішого підходу до використання єдиного рахунку. Це можна розглядати як крок у напрямку більш узгодженої роботи між сторонами, – зазначає Оксана Кобук, представниця ТОВ "Бренвель".