Купівля авто зі США – вигідний вибір для охочих заощадити

Вибираючи автомобіль на вторинному ринку, кожен хотів би, щоб він був без прихованих дефектів, з реальним пробігом та прозорою історією сервісного обслуговування. Послуга купівлі та доставки авто зі США від Factum Auto - це чудова можливість для автолюбителів з Києва, Одеси, Харкова та будь-яких інших міст України стати власниками якісного транспортного засобу за доступною вартістю.

В даному випадку йдеться про придбання автомобіля на найбільших американських аукціонах Copart і IAAI, можливо з невеликими дефектами, які легко усунути в будь-якому місцевому автосервісі. Як показує практика, навіть з урахуванням витрат на купівлю, доставку, розмитнення та ремонт, підсумкова вартість такого авто буде на 20-40% дешевша, порівняно з наявними пропозиціями в автосалонах та на ринках.

Американські аукціони щодня пропонують велику кількість авто – від звичних седанів до потужних позашляховиків та екологічних електрокарів. Компанія Factum Auto готова взяти на себе весь процес покупки, починаючи від підбору авто за вашими уподобаннями до доставки, розмитнення та реєстрації в Україні.

Це рішення ідеальне для тих, хто хоче заощадити, отримавши машину з прозорою історією та гарною комплектацією, уникаючи ризиків вторинного ринку, який просто перенасичений пропозиціями перекупів, які часто займаються реалізацією " тоталу " та "утопленників".

Авто із США часто мають мінімальні пошкодження, які легко усуваються в Україні, а звіти Carfax та AutoCheck гарантують відсутність юридичних ускладнень та проблем із ключовими вузлами (двигун, трансмісія). Скориставшись послугами компанії, ви отримуєте надійного партнера, який зробить процес покупки простим, прозорим та безпечним, з доставкою до будь-якого міста України за 6–8 тижнів.

Переваги покупки авто зі США:

Економія бюджету – ціни на аукціонах набагато нижчі, ніж на українському ринку.

Широкий вибір моделей – від легкових авто до мотоциклів та спецтехніки.

Прозора історія – доступ до звітів Carfax / AutoCheck виключає покупку машини із прихованими дефектами чи юридичними проблемами.

Багата комплектація – машини з американського ринку часто оснащені преміальними опціями.

Проста розмитнення – клієнтам надається всебічна допомога з оформленням документів.

Швидка доставка – використовується власна логістика через морські порти Європи із доставкою автовозом до України.

Індивідуальний підхід – можливий підбір авто під ваш бюджет та переваги.

На сайті компанії, ви можете ознайомитися з доступними лотами, попередньо оцінивши їх зовнішній вигляд за фотографіями, і опис, щоб точно розуміти, який ступінь пошкоджень у авто, і в якому технічному стані воно знаходиться.

Співробітники компанії проводять огляд дома, щоб правильно оцінити вартість майбутнього ремонту – це дозволяє покупцю точно розпланувати бюджет, виділений для придбання.