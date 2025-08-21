Покупка авто из США – выгодный выбор для желающих сэкономить

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, каждый хотел бы, чтобы он был без скрытых дефектов, с реальным пробегом и с прозрачной историей сервисного обслуживания. Услуга покупки и доставки авто из США от Factum Auto — это отличная возможность для автолюбителей из Киева, Одессы, Харькова и любых других городов Украины стать владельцами качественного транспортного средства по доступной стоимости.

В данном случае речь идет о приобретении подержанного автомобиля на крупнейших американских аукционах Copart и IAAI, возможно с небольшими дефектами, которые легко устранить в любом местном автосервисе. Как показывает практика, даже с учетом расходов на покупку, доставку, растаможивание и ремонт, итоговая стоимость такого авто будет на 20-40% дешевле, в сравнении с имеющимися предложениями в автосалонах и на рынках.

Американские аукционы ежедневно предлагают большое количество авто — от привычных седанов до мощных внедорожников и экологичных электрокаров. Компания Factum Auto готова взять на себя весь процесс покупки, начиная от подбора авто по вашим предпочтениям до доставки, растаможки и регистрации в Украине.

Это решение идеально для тех, кто хочет сэкономить, получив машину с прозрачной историей и хорошей комплектацией, избегая рисков вторичного рынка, который просто перенасыщен предложениями перекупов, часто занимающихся реализацией "тотала" и "утопленников".

Авто из США часто имеют минимальные повреждения, которые легко устраняются в Украине, а отчеты Carfax и AutoCheck гарантируют отсутствие юридических осложнений и проблем с ключевыми узлами (двигатель, трансмиссия). Воспользовавшись услугами компании, вы получаете надежного партнера, который сделает процесс покупки простым, прозрачным и безопасным, с доставкой в любой город Украины за 6–8 недель.

Преимущества покупки авто из США:

Экономия бюджета – цены на аукционах гораздо ниже, чем на украинском рынке.

Широкий выбор моделей – от легковых авто до мотоциклов и спецтехники.

Прозрачная история – доступ к отчетам Carfax/AutoCheck исключает покупку машины со скрытыми дефектами или юридическими проблемами.

Богатая комплектация – машины с американского рынка часто оснащены премиальными опциями.

Простая растаможка – клиентам оказывается всесторонняя помощь с оформлением документов.

Быстрая доставка – используется собственная логистика через морские порты Европы с доставкой автовозом в Украину.

Индивидуальный подход – возможен подбор авто под ваш бюджет и предпочтения.

На сайте компании, вы можете ознакомиться с доступными лотами, оценив предварительно их внешний вид по фотографиям, и описание, чтобы точно понимать, какая степень повреждений у авто, и в каком техническом состоянии оно находится.

Сотрудники компании проводят осмотр на месте, чтобы правильно оценить стоимость предстоящего ремонта – это позволяет покупателю точно распланировать бюджет, выделенный на покупку.