Підсумки 2024 року та тренди нерухомості на 2025 рік від Royal House

2024 рік став переломним для забудовника Royal House: компанія розпочала два масштабні проєкти — ЖК PARK ROYAL у Бучі та ЖК Oxford у Чайках. Це свідчить не лише про амбітність компанії, але й про її здатність відповідати сучасним вимогам попиту на швидке, якісне та безпечне житло.

Ключові тренди 2025 року

Швидке будівництво

Royal House задав тренд на застосування індустріальних технологій швидкого будівництва при зведенні житла. Це дозволяє зводити будинки незалежно від погодних умов. Модулі виготовляються на власному заводі в Київській області. Фактично будинки "будуються" на заводі, а зводяться у проєктне положення вже на будмайданчику.

Досвід Royal House доводить, що термін зведення одного багатоквартирного будинку на 9 поверхів за цією технологією складає близько шести місяців, а побудувати приватний будинок до 70 кв. м, включаючи ремонт та меблювання, можна за 2 тижні.

ЖК Park Royal і ЖК Oxford будуються за цією збірно-монолітною технологією, що дозволяє значно пришвидшити темпи будівництва. Будівництво ЖК Oxford розпочалось у травні, а у грудні було збудовано два 9-поверхові будинки. Вже на початку 2025 року перші покупці отримають ключі від своїх осель.

Безпека

В житлових комплексах PARK ROYAL та Oxford вже на етапі будівництва перших будинків забудовник облаштовує повноцінні укриття, які відповідають всім чинним вимогам. У ЖК PARK ROYAL передбачено сім евакуаційних виходів, зокрема через залізобетонний тунель, інклюзивний доступ і повне оснащення для тривалого перебування. У ЖК Oxford укриття будуть обладнані ігровими зонами, кухнею та санвузлами тощо.

Енергетична безпека

Комплекси будуть оснащені системами резервного живлення для забезпечення роботи ліфтів, теплових пунктів та інших базових систем навіть за відсутності електропостачання. Генератори будуть готові до експлуатації одночасно із введенням будинків в експлуатацію, забезпечуючи енергонезалежність резидентів.

Енергозбереження

Royal House ще з 2014 року застосовує власну технологію стінових модулів із запатентованою системою утеплення. Кожен стіновий модуль ТМ Royal House складається з несучої залізобетонної стінової плити, системи утеплення (мінеральна вата), фасадної обробки та декоративних елементів. Завдяки енергоефективній системі утеплення мешканці житлових комплексів від Royal House заощаджують на опаленні взимку та мають комфортно стабільну температуру у своїх оселях у будь-яку пору року. Майбутні резиденти ЖК PARK ROYAL та ЖК Oxford невдовзі зможуть оцінити переваги будинків.Тож тренд на енергоощадження не лише збережеться, а й посилиться у 2025 році.





Про компанію

Royal House працює на ринку житлової нерухомості з 2004 року. В будівництві використовуються сучасні енергоефективні стінові модулі ТМ Royal House, які виготовляються на власному підприємстві потужністю 140 000 кв. м житла на рік. У 2024 році Royal House отримав спеціальну премію "Лідер швидкісного будівництва" за результатами IBUILD Конфедерації будівельників України.