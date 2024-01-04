Підсумки роботи Української універсальної біржі у 2023 році

Рік, що минув, для Української універсальної біржі був непростим, але ми впорались і краще за нас про це свідчать цифри, які маємо у підсумку.

Для мільйонів українців по всьому світу 2023 рік був сповнений надії та сподівань. Ми мріяли про закінчення війни, про повернення додому наших військових. Натомість країна-терорист принесла до України багато жертв, горя та втрат. Але, ми продовжуємо боротьбу. Сили оборони мають низку важливих перемог на фронті, наші закордонні партнери сформували коаліцію країн, які продовжують підтримку (як військову, так і фінансову). Тому нам критично важливо працювати, наповнювати держбюджет та забезпечувати робочі місця.

Сергій Гладкий, директор УУБ

Рік, що минув, для Української універсальної біржі був непростим, але ми впорались і краще за нас про це свідчать цифри, які маємо у підсумку.

Майданчик УУБ завжди був серед лідерів системи Прозорро.Продажі. 2023 рік не став винятком. Наша команда залучила та підготувала до аукціонів понад 4,5 тисячі потенційних інвесторів та орендарів. Сумарно вони подали близько 6 тисяч пропозицій.

Менеджери майданчика успішно супроводжують і організаторів. Протягом року вони подали з допомогою спеціалістів УУБ майже 5,5 тисяч оголошень.

Загалом у 2023 році, завдяки інвесторам та орендарям, на майданчику УУБ організатори отримали понад 1,7 млрд грн. Майже половина цієї суми – від аукціонів із малої приватизації, кошти від якої спрямовано до державного бюджету. А це означає, що додаткове фінансування отримають і Збройні сили України.

Якщо говорити про найпопулярніші напрямки торгів у 2023 році, то наш топ виглядає наступним чином:

- мала приватизація;

- аукціони із продажу активів банків-банкрутів від ФГВФО (фонд гарантування вкладів фізичних осіб);

- земельні аукціони.

Ще одним не менш важливим напрямком нашої роботи є проведення торгів за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали". Нагадаємо, що з липня 2021 року було прийнято зміни у законодавстві згідно із яким деревина має реалізовуватись виключно на ліцензованих товарних біржах. Вони (біржі) своєю чергою мають забезпечити безперебійне проведення онлайн-аукціонів та прозорі, конкурентні торги.

У 2023 році на майданчику УУБ було проведено 5680 аукціонів. З них було реалізовано круглих лісоматеріалів об’ємом 4 338 654,23 метра кубічних на загальну суму понад 14 млрд грн.

Деревини дров’яної реалізували 2 925 809,66 метра кубічних на загальну суму понад 3 млрд грн.

Об’єм проданих пиломатеріалів – 724 167,16 метра кубічних, а сума їх реалізації – майже 2,5 млрд грн.

Відсоток виконання біржових договорів згідно з даними відділу моніторингу УУБ – понад 87%.

Команда Української універсальної біржі продовжує працювати над інноваційними для українського ринку продуктами. Для прикладу, ми розраховуємо і публікуємо аналітику за результатами біржових торгів необробленою деревиною та пиломатеріалами, а також щоденні, тижневі та щомісячні цінові індекси на круглі лісоматеріали та деревину дров‘яну задля забезпечення оперативною інформацією про ціни на найбільш поширені продукти на ринку необробленої деревини.

Також успішно функціонують телеграм боти, які допоможуть істотно зекономити ваш час.

Prozorro.sale_bot_uub – це телеграм-бот, який у кілька кліків на мобільному телефоні знаходить усі аукціони системи Прозорро.Продажі, які можуть бути вам цікаві. Бот допоможе придбати нерухомість, автотранспорт та інше державне майно за цінами нижче ринкових.

AgroMarket UUB – бот допомагає подивитись середні ціни на агрокультури в обраних регіонах, а також:

- дає можливість створювати заявки на купівлю/продаж агрокультур;

- отримання зустрічних пропозицій щодо власних заявок;

- створення підписки на агрокультури по регіонах і т.д.

Дякую за роботу спеціалістам кожному відділу Української універсальної біржі. Без вас не можливо було б досягти такого високого рівня.

У 2024 рік ми вступаємо із великою кількістю планів. Наша команда зробить усе можливе аби й надалі утримувати лідерські позиції на українському ринку. Найголовніше – ми впевнені, що перемога точно за Україною, тож протягом нового року будемо робити усе, що від нас залежить аби спільними зусиллями її пришвидшити.

Слава Україні!