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05.10.2023, 13:10

Майданчик УУБ – лідер вересня за рівнем доходів до бюджетів від малої приватизації

Майданчик УУБ – лідер вересня за рівнем доходів до бюджетів від малої приватизації - Фото

У вересні майданчик УУБ став беззаперечним лідером за рівнем доходів до бюджетів різних рівнів від аукціонів із малої приватизації: понад 83,6 млн грн

У вересні на майданчику Української універсальної біржі залучили та підготували найбільше учасників до аукціонів із малої приватизації: 35 потенційних інвесторів. Найконкурентніші аукціони, де виборювали перемогу клієнти майданчика УУБ, збирали по 10-13 учасників. Наприклад, за комерційне приміщення у Ямполі чи комплекс гаражів у смт Томашпіль Вінницької області тощо.

А от найдорожчим та найпривабливішим лотом вересня стало окреме майно Струтинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт". Це діюче та модернізоване підприємство на Львівщині, де виготовляють етиловий спирт. Стартова вартість із 31 млн грн зросла у понад 2 рази та становить 77 млн грн. Переможець успішно працював через майданчик УУБ, де отримав повний супровід у підготовці та участі в торгах.

У вересні майданчик УУБ став беззаперечним лідером за рівнем доходів до бюджетів різних рівнів від аукціонів із малої приватизації: понад 83,6 млн грн. А це майже третина усього доходу від онлайн аукціонів у минулому місяці.   

Загалом у системі Прозорро.Продажі відбулося 70 успішних торгів у вересні. За їхніми результатами бюджети отримають понад 280 млн грн.

Нагадаємо, що у жовтні уже заплановано понад 170 аукціонів із малої приватизації. Серед найцікавіших об’єктів – єдиний майновий комплекс "Нігинський кар’єр", ЄМК "Волиньторф", ЄМК "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект" тощо. Усі аукціони можна знайти на майданчику ТОВ "Українська універсальна біржа". Або ж підписатися на цікаві для вас аукціони (обрати необхідні параметри) у Телеграмі чи Вайбері.

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Теги: Українська універсальна біржа, УУБ
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