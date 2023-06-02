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02.06.2023, 12:20

Майданчик УУБ утримує лідерські позиції із підготовки учасників до онлайн аукціонів

Майданчик УУБ утримує лідерські позиції із підготовки учасників до онлайн аукціонів - Фото

У травні у системі Прозорро.Продажі відбулося 1910 успішних аукціонів.

За результатами торгів організатори – а це переважно державний та місцеві бюджети – отримають понад 1,8 млрд грн.

Беззаперечним лідером травня за рівнем доходів організаторів знову став майданчик ТОВ "Українська універсальна біржа". Тут охопили понад 26% торгів із сумою у майже 480 млн грн.  

"Наша команда вкотре підтвердила, що працюємо професійно та відповідально. Адже саме кваліфікований супровід менеджерів дозволив учасникам повноцінно та успішно виборювати перемогу навіть на найконкурентніших аукціонах. А у травні, нагадаю, були торги на сотні мільйонів гривень із майже 40 учасниками одночасно", – розповідає директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

Так, понад 70% доходу (майже 350 млн грн), який отримали організатори через майданчик УУБ, це результати аукціонів із малої приватизації. Серед найцікавіших, найконкурентніших, відповідно, і найдорожчих лотів були такі:

- нерухомість у центрі Києва (будівля колишнього готелю "Ермітаж"). На неї претендували 39 потенційних інвесторів. Переможець, який працював на майданчику УУБ, придбає об’єкт за 311 млн грн;

- будівля котельні на Одещині, за яку боролося 30 учасників і вартість зросла до 13 млн грн;

- нежитлова будівля у Києві на вул. Сиваській. Об’єкт бажали придбати 11 учасників. Стартова вартість зросла із 108 тис. грн до майже 6,8 млн грн.

Загалом на майданчику УУБ минулого місяця подали понад 530 пропозицій від учасників, більшість із яких стали переможними.

Нині у системі Прозорро.Продажі близько 4,5 тисячі актуальних оголошень як із малої приватизації, так і з продажу активів банків-банкрутів, продажу та оренди землі, комерційних торгів тощо.   

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Теги: Українська універсальна біржа, УУБ
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