Популярні чоловічі парфуми – топ-5 ароматів у рейтингу 2023–2024

Справити гарне перше враження без слів просто — достатньо добре пахнути, і стійкі популярні чоловічі парфуми з легкістю виконують цю місію. У нових топ-рейтингах переважають дерев’яні, шкіряні, фужерні аромати. Серед них є ідеальні парфуми для тих, хто працює в офісі з ранку до пізнього вечора і для тих, хто мріє підкорити дівчину на першому побаченні.

Парфумерні ноти для різних сезонів

Початкові верхні ноти чути лише перші хвилини. Тому вибирати популярні чоловічі парфуми офлайн чи в інтернет-магазині Makeup варто за середніми акордами. Їх називають серцем композиції і вони звучать 2–3 години. Кінцеві базові ноти проявляються разом із середніми у шлейфі та набирають інтенсивність протягом двох годин, після чого починають слабшати.

Як вибрати парфум онлайн за нотами для будь-якого сезону:

Шкіра та уд створені для холодної погоди— вони обтяжують ароматний букет.

Водні, озонові акорди транслюють чистоту, свіжість, море. Найвідоміша синтетична нота в цій категорії — колон.

Цитрусові в популярних чоловічих духах — апельсин, лимон, лайм, бергамот, неролі, грейпфрут та ін. — прекрасно підходять для будь-якої пори року. Вони освіжають, заряджають енергією, піднімають настрій.

Чайні ноти звучать оригінально і надають деревного або зеленого відтінку — аромат залежить від виду листя.

Мускус схожий на запах дитячої шкіри, чорної кави, чистоти. Він підвищує стійкість букета, надає йому чуттєвості, тепла. Без нього складно уявити топ чоловічих ароматів 2023 – він входить до складу найкращих новинок.

Розуміння основних нот змінює підхід до покупки і допомагає дізнатися, чи тяжієте ви до насичених мускусів або до чогось легкого, цитрусового. Якщо досвід у парфумерії скромний і ідея купити парфум онлайн змушує нервувати, не варто переживати — кращі популярні чоловічі парфуми можна замовити онлайн без попереднього тестування.

Чоловічий парфум топ-5 — від вічної класики до нових фаворитів