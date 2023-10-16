Популярні чоловічі парфуми – топ-5 ароматів у рейтингу 2023–2024

Справити гарне перше враження без слів просто — достатньо добре пахнути, і стійкі популярні чоловічі парфуми з легкістю виконують цю місію. У нових топ-рейтингах переважають дерев’яні, шкіряні, фужерні аромати. Серед них є ідеальні парфуми для тих, хто працює в офісі з ранку до пізнього вечора і для тих, хто мріє підкорити дівчину на першому побаченні.
Початкові верхні ноти чути лише перші хвилини. Тому вибирати популярні чоловічі парфуми офлайн чи в інтернет-магазині Makeup варто за середніми акордами. Їх називають серцем композиції і вони звучать 2–3 години. Кінцеві базові ноти проявляються разом із середніми у шлейфі та набирають інтенсивність протягом двох годин, після чого починають слабшати.
Як вибрати парфум онлайн за нотами для будь-якого сезону:
Шкіра та уд створені для холодної погоди— вони обтяжують ароматний букет.
Водні, озонові акорди транслюють чистоту, свіжість, море. Найвідоміша синтетична нота в цій категорії — колон.
Цитрусові в популярних чоловічих духах — апельсин, лимон, лайм, бергамот, неролі, грейпфрут та ін. — прекрасно підходять для будь-якої пори року. Вони освіжають, заряджають енергією, піднімають настрій.
Чайні ноти звучать оригінально і надають деревного або зеленого відтінку — аромат залежить від виду листя.
Мускус схожий на запах дитячої шкіри, чорної кави, чистоти. Він підвищує стійкість букета, надає йому чуттєвості, тепла. Без нього складно уявити топ чоловічих ароматів 2023 – він входить до складу найкращих новинок.
Розуміння основних нот змінює підхід до покупки і допомагає дізнатися, чи тяжієте ви до насичених мускусів або до чогось легкого, цитрусового. Якщо досвід у парфумерії скромний і ідея купити парфум онлайн змушує нервувати, не варто переживати — кращі популярні чоловічі парфуми можна замовити онлайн без попереднього тестування.
Chanel Bleu de Chanel поєднує силу та елегантність. Цедра грейпфрута бадьорить, сухий кедр додає пікантності, а сандалове дерево відповідає за теплий чуттєвий шлейф у витонченому шедеврі.
Calvin Klein One — класика парфумерії. Сміливий, універсальний, культовий аромат представляє гармонійну суміш із бергамота, лимона, мандарина. Базові ноти амбри та мускусу забезпечують йому стійкість протягом дня, а мускатний горіх, кардамон, фіалка, зелений чай та троянда надають пряних квіткових акцентів. Він не має гендеру, тому часто потрапляє як до рейтингів популярних чоловічих парфумів, так і до жіночих.
Tom Ford Oud Wood — благородний стійкий аромат, що ґрунтується на деревині уда. Один з найцінніших і найдорожчих інгредієнтів вдало поєднується з кардамоном, сандалом та ветівером. Боби тонка і амбра роблять аромат ще більш затишним, зігріваючим.
Le Labo Vetiver 46 — унісекс композиція з акордами дерева, ладана. Димний, сухий, солодко-горіховий, терпкий коктейль звучить унікально. Він заснований на вершковому ветивері, який схожий на свіжоскошену траву та супроводжується землистими, цитрусовими тонами.
Dior Sauvage — свіжа пряна композиція, натхненна дикими та суворими західними пейзажами, сонцем пустелі. В ній багато перцю, прикрашеного ветивером, пачулі, кедра, лабданума та амброксана.