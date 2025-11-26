RAU Summit 2025: ключова ритейл-подія року, що задає темп всій галузі

Учасників чекає насичена програма, сформована з урахуванням реалій та викликів 2025 року: від технологічних проривів до змін споживчої поведінки

RAU Summit 2025 — це не просто щорічна зустріч ритейл-спільноти. Це місце, де формується бачення майбутнього української торгівлі, народжуються партнерства, тестуються нові ідеї та задаються тренди, які протягом року визначатимуть розвиток ринку.

Уже 3 грудня у Києві учасників чекає насичена програма, сформована з урахуванням реалій та викликів 2025 року: від технологічних проривів до змін споживчої поведінки.

Саміт об’єднає CEO, власників бізнесів, інвесторів, девелоперів, IT-команди, логістичних операторів та лідерів галузевих трансформацій.

Тема: Переосмислення, швидкість змін і рух у майбутнє

Реєстрація і програма: https://summit.rau.ua/

Що зробить RAU Summit 2025 справді особливим? 🔹 Стратегічні дискусії з топ-лідерами ринку 🔹 Технології, які змінюють правила гри: AI, автоматизація, омніканальність 🔹 Нові споживчі інсайти та тренди 🔹 Чесна розмова девелоперів і ритейлерів 🔹 Реальні кейси з ростом, масштабуванням і трансформаціями 🔹 Потужний нетворкінг і знайомства, які переходять у партнерства

📈 RAU Summit 2025 — не лише підсумок року, а старт для нових стратегій, партнерств і інвестицій у 2026-му.

🔗 Деталі та реєстрація: summit.rau.ua