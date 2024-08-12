Розплутуємо клубок разом: безкоштовна гаряча лінія для українців, що постраждали від війни

З огляду на постійні зміни в законодавстві та великий стрес при вирішенні юридичних питань, українцям доступна безкоштовна гаряча лінія "Донбас SOS", де експерти та юристи надають первинну та вторинну юридичну допомогу українцям, що постраждали від війни.

За останні 10 років команда операторів та юристів "Донбас SOS" прийняла понад 800 000 запитів від українців, які потребували допомоги у відновленні документів, отриманні виплат, подачі запитів до органів державної влади, місцевого самоврядування та суду.

З початком повномасштабного вторгнення, організація прагне підтримати ще більше громадян, які змушені переїхати в інші області, залишилися на тимчасово окупованих територіях, втратили будинок або мають складнощі з документами через війну.

"Донбас SOS" пропонує безкоштовну інформаційно-консультаційну допомогу пенсіонерам, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам, внутрішньо переміщеним особам. А також школярам, студентам і всім українцям, які стикаються із наслідками війни. Для цього на гарячій лінії працюють юристи та експерти, що постійно аналізують зміни в законодавстві, стежать за дотриманням прав українців і надають безкоштовні консультації.

Гаряча лінія може надати консультаційну допомогу та алгоритм дій у випадках з:

Необхідності відновлення документів, які були втрачені внаслідок збройної агресії росії.

Можливості вступу до вищих навчальних закладів та пільг для молоді, яка постраждала від війни.

Права та можливості отримання соціальних та пенсійних виплат.

Підготовка та подача запитів до органів державної влади, місцевого самоврядування та суду у разі порушення прав.

Звернутись на гарячу лінію може кожен безкоштовно та анонімно за номером телефону: 0 800 309 110. Також отримати відповіді на всі важливі питання можливо через зручні месенджери — Viber, Telegram, WhatsApp ( звернутись можете за номером телефону 093 600 64 74 або профілем @donbas_sos).

"З початку нашої діяльності до нас звернулися понад 800 000 людей. За ці 10 років ми допомогли сотням тисяч українців, які втратили дім, роботу та стабільність. Кожна людина і її особиста історія стала частиною життя нашої команди, і ми прагнемо і надалі допомагати ще більшій кількості українців. Складнощі можна подолати разом. Наша мета – бути поруч у найважчі моменти, надаючи підтримку та допомогу, щоб кожен відчув: він не самотній." – діляться представники організації "Донбас SOS".





Про Донбас SOS

Донбас SOS – громадська організація, заснована 15 березня 2014 року активістами з Донецька. З початком військових дій на окремих територіях Донецької та Луганської областей, та подальшою окупацією інших територій, діяльність організації розширилася на надання інформаційної, консультаційної та юридичної підтримки постраждалим від агресії росії проти України.

Також команда Донбас SOS підтримується фондом "Партнерство за сильну Україну", донорською програмою Уряду України та семи держав-партнерів, що реалізує проєкти в деокупованих та прифронтових громадах.

Про організацію Донбас SOS в цифрах:

- З 2014 року через гарячу лінію допомогли більше 800 000 людей із 24 областей та тимчасово окупованих територій.

- Щодня 10 експертів та експерток готові допомогти вирішити запити.

- За останні 5 місяців гаряча лінія відповіла на 23 533 дзвінки.