"Ринок деревини в Україні трансформується навіть в умовах війни", – Костянтин Шевчук

Український ринок деревини сьогодні працює на перетині двох реальностей: повномасштабної війни з дефіцитом ресурсу та економічним тиском і водночас – глибокої трансформації, яка зробила галузь більш прозорою та конкурентною.

Про це розповів Костянтин Шевчук, заступник генерального директора Української енергетичної біржі, коментуючи поточні тенденції на ринку.

За його словами, за останні чотири роки ринок пройшов еволюційний шлях, на який в інших країнах знадобилися десятиліття. Із запуском у 2021 році ліцензованої біржової торгівлі деревиною галузь перейшла у цивілізовану площину – з відкритою конкуренцією, ринковим ціноутворенням і рівним доступом до ресурсу. Важливу роль у цьому відіграла цифровізація процесів, електронні торги та інтеграція з державними реєстрами, що знизило ризики маніпуляцій.

Навіть повномасштабна війна не зупинила ці зміни. У 2022–2024 роках біржова інфраструктура стала більш зрілою: з’явилися механізми контролю виконання контрактів, цінова аналітика, форвардні угоди та банківські гарантії. Сьогодні біржова торгівля деревиною є комплексною системою, наближеною до європейських стандартів.

Водночас ринок працює в умовах реального скорочення заготівлі. Війна, заміновані території, кадровий дефіцит, логістичні та енергетичні проблеми безпосередньо впливають на доступність ресурсу, а зростання конкуренції та цін є наслідком обмеженої пропозиції, а не порушення ринкових механізмів.

Попри всі виклики деревообробна галузь продовжує роботу, а біржова торгівля стала для неї фактором стабільності та передбачуваності. Окрему увагу експерт звернув на підготовку України до європейських вимог простежуваності деревини в межах регламенту EUDR, що є критично важливим для збереження експортного потенціалу галузі та економічної стійкості країни.

Окремо Костянтин Шевчук наголосив, що ринок деревини вже переріс формат тимчасових рішень і потребує чітких та передбачуваних правил. Саме тому важливою залишається робота над законом "Про ринок деревини", який має закріпити єдині підходи, підвищити прогнозованість для бізнесу та інтегрувати галузь у європейський економічний простір.

Детальніше про трансформацію ринку деревини, виклики воєнного часу та необхідні системні рішення читайте в авторській колонці на Економічній правді.