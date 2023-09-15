Здійсніть прорив у навчанні: Cererra допомагає вибирати репетиторів за досвідом

Йдеться про появу поля "досвід" у шапці профілю викладача. Завдяки інформації учні, батьки та студенти оцінять, чим допоможе репетитор англійської чи інших предметів, наскільки його знання та вміння відповідають очікуванням тих, хто звернувся за послугою. А викладачі опишуть власні здобутки, чим зможуть вигідно відрізнитися з-поміж десятків конкурентів і привернути увагу якомога більшої кількості потенційних учнів.

Чому для репетитора важливо мати досвід

За результатами опитувань, що періодично проводяться серед учнів та батьків, переважна кількість респондентів (близько 70%) відповідають, що досвід — найголовніший критерій, за яким вибирають репетитора. Адже досконало володіти своїм предметом на академічному рівні — це одне, а вміти донести навчальний матеріал до різних за темпераментом, характером та особистісними рисами дітей — зовсім інше. Багатий педагогічний досвід важливіший, ніж наявність наукового ступеню. Регалії, не підкріплені практичними заняттями з різними учнями, не мають цінності.

Дуже важливий момент – чим більше досвіду у репетитора – тим більше різноманітних методів і підходів він протестував – а значить, зможе підібрати кращий варіант індивідуально для вас.

Досвід — це не лише конкурентна перевага, розповівши про яку, можна сподіватися на велику кількість запитів на проведення уроків від студентів. Уміння репетитора підібрати методи роботи допоможуть засвоїти важкий і нецікавий на перший погляд матеріал. Досвідчений викладач знає: немає нездібних учнів. Тема будь-якої складності стане легкою, якщо враховувати особисті якості студента: швидкість засвоєння інформації, навчальний рівень тощо.

Досвід репетитора є запорукою успішного складання учнем самостійної та контрольної робіт, ДПА, ЗНО, іспитів. Цей показник свідчить про постійне вдосконалення викладачем професійного рівня. У підготовці студентів до різних форм перевірки знань репетитор має володіти повною інформацією про нововведення, труднощі, з якими може стикатися студент, а також про шляхи подолання складних ситуацій.

Вибір репетитора за досвідом на порталі Cererra

Знайти викладача, який полегшить навчання, просто. Достатньо зробити три кроки:

Зайти на сайт освітнього порталу Cererra. Вибрати предмет, який цікавить. Ознайомитися із запропонованим списком репетиторів.

З уведенням поля "досвід" викладач, реєструючи профіль на Cererra, матиме можливість поділитися з майбутніми учнями цінною інформацією. Цим репетитор математики й інших дисциплін викликає зацікавленість і довіру студентів та батьків. Що більше інформації буде вказано, то об’єктивніше можна оцінити професійні навички і вміння. Важливо вносити правдиві дані. Якщо в репетитора через об’єктивні причини, наприклад, вік, мало практичних напрацювань, не варто цього боятися. Чесність у ставленні до учнів є запорукою продуктивної співпраці, позитивних відгуків та успішних результатів.