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15.09.2023, 14:25

Совершите прорыв в обучении: Cererra помогает выбирать репетиторов по опыту

Цей матеріал також доступний українською
Совершите прорыв в обучении: Cererra помогает выбирать репетиторов по опыту - Фото

Образовательный портал Cererra вводит обновления, которые улучшат поиск репетиторов

 Речь идет о появлении поля "опыт работы" в карточке преподавателя. Благодаря информации ученики, родители и студенты оценят, чем поможет репетитор английского или других предметов, насколько его знания и умения отвечают ожиданиям обратившихся за услугой. А преподаватели опишут собственные достижения, чем смогут выгодно отличиться среди десятков конкурентов и привлечь как можно больше потенциальных учеников.

Почему для репетитора важно иметь опыт

По результатам периодически проводимых опросов среди учеников и родителей, подавляющее количество респондентов (около 70%) отвечают, что опыт — самый главный критерий, по которому выбирают репетитора. Ведь досконально владеть своим предметом на академическом уровне это одно, а уметь донести учебный материал до разных по темпераменту, характеру и личностным чертам детей — совсем другое. Богатый педагогический опыт более важен, чем наличие научной степени. Регалии, не подкрепленные практическими занятиями с разными учащимися, не имеют ценности.

Очень важный момент – чем больше опыта у репетитора – тем больше разнообразных методов и подходов он протестовал – а значит, сможет подобрать лучший вариант индивидуально для вас.

Опыт – это не только конкурентное преимущество, рассказав о котором можно надеяться на большое количество запросов на проведение уроков от студентов. Умения репетитора подобрать методы работы помогут усвоить тяжелый и неинтересный на первый взгляд материал. Опытный преподаватель знает, что нет неспособных учеников. Тема любой сложности станет легкой, учитывая личные качества студента: скорость усвоения информации, учебный уровень и т.д.

Опыт репетитора является залогом успешной сдачи учеником самостоятельной и контрольной работ, ДПА, ЗНО, экзаменов. Этот показатель свидетельствует о постоянном совершенствовании преподавателем профессионального уровня. В подготовке студентов к разным формам проверки знаний репетитор должен обладать полной информацией о нововведениях, трудностях, с которыми может сталкиваться студент, а также о путях преодоления сложных ситуаций.

Выбор репетитора по опыту на портале Cererra

Найти преподавателя, который облегчит обучение, просто. Достаточно сделать три шага:

  • Зайти на сайт Cererra
  • Выбрать предмет
  • Ознакомиться с предложенным списком репетиторов.

С введением поля "опыт" преподаватель, регистрируя профиль на Cererra, сможет поделиться с будущими учениками ценной информацией. Этим репетитор математики и других дисциплин вызывает интерес и доверие студентов и родителей. Чем больше информации будет указано, тем более объективно можно оценить профессиональные навыки и умения. Важно вносить правдивые данные. Если у репетитора по объективным причинам, например возрасту, мало практических наработок, не стоит этого бояться. Честность в отношении учащихся является залогом продуктивного сотрудничества, положительных отзывов и успешных результатов. 

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Теги: репетитор, Cererra
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