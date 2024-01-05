Система Е-сертифікату зупинила експорт з нелегальної деревини – Держлісагентство

У компаній, які експортували продукцію з нелегальної деревини, виникли проблеми з отриманням Е-сертифікату про походження деревини.

Домовитись з новою системою неможливо. Про це заявили у Державному агентстві лісових ресурсів України.

За даними агентства, онлайн видача сертифікатів про походження деревини через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема" була запущена 17 грудня 2023 року. Наразі вона працює по всій Україні, вже видано 1381 сертифікат.

Оформлення Е-сертифікатів працює автоматично, перевіряючи первинні документи на деревину, які доводять її легальність. При видачі паперових сертифікатів це часто було неможливим.

Також відсутня регіональна прив’язка поданої заявки. Система автоматично розподіляє заявки між виконавцями, незалежно від місцезнаходження експортера. Тобто "людський фактор" у новій системі максимально усунутий.

Система, зазначають в Держлісагентстві, наразі працює в штатному режимі. Спеціалісти міжрегіональних управлінь Держлісагентства обробили вже майже 2,4 тис. заявок на отримання Е-сертифікатів, що надійшли від експортерів. На даний час видано 1381 сертифікат, анульовано 34, інші 965 заявників мають доопрацювати подані документи.

Основні причини, чому документи повертаються на доопрацювання: невідповідність документів заявленій продукції, некоректно подані дані, невідповідність по виходах сировини на виготовлення готової продукції, занижені норми списання лісопродукції при виготовленні продукції, відсутність специфікації на заявлену продукцію (якість, вологість, розміри) тощо.

"У багатьох, хто звик працювати за "сірими схемами" та домовленостями, закономірно виникли проблеми. Водночас у бізнесу, який працює прозоро, з’явились нові можливості, бо нова система відновила чесну та справедливу конкуренцію на ринку, поставивши всіх підприємців в однакові умови", – підсумовують у Держлісагентстві.

Нагадаємо, запущений в кінці минулого року Е-Сертифікат є одним із головних елементів комплексної цифровізації лісової галузі України. Він замикає цифровий ланцюг прослідковуваності деревини від її заготівлі до реалізації (е-лісорубний квиток > е-ТТН > ЕОД > е-Сертифікат). Система автоматично перевірятиме легальність та походження первинних документів, при видачі паперових сертифікатів це було неможливо.