Український бізнес зростає завдяки впровадженню цифрових рішень

Український бізнес продовжує зростати навіть у воєнних умовах, і значну роль у цьому відіграє цифровізація. Але підприємці все одно стикаються з нестачею доступних, практичних ресурсів українською мовою, тому європейська ініціатива "Академія EU4Digital" створює безкоштовні онлайн-курси, адаптовані до потреб малого та середнього бізнесу. Вони допомагають компаніям опановувати інструменти, що підвищують ефективність, стійкість та конкурентоздатність.

Одним із прикладів цифрової трансформації став бренд спортивного одягу MAXSport. Його співзасновник Дмитро Ковальчук розповідає, що компанія пройшла шлях від ручного виробництва до побудови системного цифрового процесу. Коли обсяг замовлень зростав, а ручні методи перестали бути ефективними, MAXSport почав впроваджувати різні інструменти: BAS Small Business для операційного обліку, CRM для роботи з клієнтами, інструменти для маркетингу, OneDrive для спільної роботи та зберігання даних, а також сучасні системи проєктування — Clo3D, JULIVI CAD та інше. Це дозволило прискорити запуск нових моделей, зменшити кількість помилок і стабілізувати процеси.

Експерт Академії EU4Digital Майкл Еріксон пояснює: багато МСП у країнах Східного партнерства, включно з Україною, досі мають труднощі з базовими цифровими навичками — від онлайн-продажів до кібербезпеки. Саме тому Академія створює курси, що дають покрокові інструкції та прості рішення, доступні навіть тим, хто лише починає цифрову трансформацію. Курс "Цифровізація бізнесу" навчає роботі з інструментами для комунікації, продуктивності, планування та захисту даних.

Крім того, Академія пропонує й інші програми: "Основи цифрового маркетингу", курс з виходу на маркетплейси ЄС (Amazon, eBay, Allegro), а також навчання з кібербезпеки. Усі матеріали локалізовані українською мовою та адаптовані до реалій місцевого бізнесу. Це робить навчання максимально прикладним: підприємці отримують не теорію, а конкретні рішення, перевірені українськими та закордонними компаніями.

Академія EU4Digital планує запуск курсу "Цифровізація бізнесу" на платформі Prometheus, що дозволить охопити ширшу аудиторію та створити зручні умови навчання. MAXSport доводить: системне впровадження цифрових інструментів — від CRM до 3D-моделювання — робить бізнес стійкішим, допомагає працювати без "провальних" місяців та відкриває шлях на європейські ринки навіть у складні часи.