Управління ризиками: від стійкості до антикрихкості. Як бізнесу стати антикрихким у сучасних умовах?

12-13 червня у Києві відбудеться RAU Expo 2024 — VII міжнародна спеціалізована виставка ритейлу та комерційної нерухомості України.

Цьогоріч, RAU Expo 2024 зосереджується на надзвичайно актуальній темі: "Управління ризиками: від стійкості до антикрихкості".

У воєнний час, український ритейл демонструє не лише витривалість, але й неймовірну здатність до адаптації й зростання у нових масштабах, стаючи антикрихким.

Антикрихкість — це здатність не просто бути гнучким і міцним, а вміння використовувати виклики на свою користь, загартовуючись.

Коли: 12-13 червня 2024

Де: у Києві, з дотриманням усіх заходів безпеки.

Організатор: Асоціація ритейлерів України.

Понад 80 топспікерів – перші особи і топменеджери ритейлу та девелопменту ділитимуться своїми стратегіями антикрихкості. Зокрема виступатимуть: Надія Бігун, заступниця міністра економіки України Міністерство економіки України, Антон Тютюн, заступник голови правління "Ощадбанк", Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу ОККО, Олена Аннєнко, директорка департаменту електронної комерції ТОВ "РУШ" (Eva та eva.ua), Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, Поліна Кошарна, співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця мережі зоомаркетів MasterZoo, Олексій Зозуля, CEO Фокстрот, Віолета Титаренко, директорка роздрібної мережі Люксоптика, Максим Пятаков, директор департаменту непаливних продажів ПАТ "Укрнафта", Андрій Жук, голова Асоціації ритейлерів України, Владлена Русіна, операційна директорка WOG та інші.

Програма заходу складається з 12 тематичних сесій. Серед ключових тем:

- Стратегія антикрихкості в умовах воєнного часу.

- Аналітика ринку.

- Маркетинг, що дає результат.

- Синергія податкової та економічної політики задля забезпечення стійкості та розвитку в умовах війни.

- Лідерство у ритейлі, розширення кордонів та особливості роботи на нових ринках.

- Соціальна відповідальність та інклюзивність як мастхев свідомого бізнесу

- Перспективні метри: інвестиції в нерухомість

- Автоматизація та інноваційність бізнес-процесів.

- Рішення та інновації для бізнесу.

- Збільшення продажів в ритейлі та ефективні інструменти.

- Курс на e-commerce: перспективи для бізнесу й успішні кейси.

- Ритейлери та виробники: ефективна співпраця

Перегляньте програму повністю. https://expo.rau.ua/#program -зробити текст гіперсилкою

Деталі про подію на сайті https://expo.rau.ua/