Успішний досвід біржових механізмів на ринку деревини планують масштабувати на аграрний сектор

Відбулася робоча зустріч керівництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з представниками Української універсальної біржі, присвячена перспективам розвитку біржового товарного ринку в Україні.

Під час обговорення окрему увагу було приділено ринку необробленої деревини та пиломатеріалів, який сьогодні є одним із найуспішніших прикладів впровадження біржових механізмів і став основним напрямом діяльності УУБ. Цей сегмент демонструє високий рівень організації: понад 6 тисяч активних клієнтів, 16 партнерських компаній у регіонах України та біля 90% виконання контрактів завдяки якісно побудованій системі моніторинга виконання укладених договорів за допомогою потужних IT систем з використанням елементів штучного інтелекту.

Сторони також відзначили, що організована біржова модель дозволяє забезпечити прозорість операцій, конкурентне ціноутворення та контроль за виконанням укладених договорів.

Також було зазначено, що напрацьовані підходи можуть бути використані й в інших сегментах товарного ринку. Зокрема, йшлося про можливість масштабування біржових інструментів на аграрний сектор, де впровадження чітких правил торгівлі та цифрових рішень може сприяти детінізації обігу продукції.

Під час зустрічі Сергій Гладкий, директор УУБ, поінформував про роботу біржі на аграрному напрямі. Зокрема, йшлося про організацію торгів зерновими культурами – пшеницею, кукурудзою, соняшником і ячменем, а також про плани щодо розширення переліку товарів. Для цього електронну торгову систему адаптовано під потреби аграрного ринку, паралельно ведеться робота з учасниками галузі та профільними об’єднаннями.

Голова НКЦПФР Олексій Семенюк наголосив, що досвід біржової торгівлі деревиною може бути застосований і на аграрному ринку. За його словами, біржові механізми дають змогу виводити обсяги з тіні, забезпечувати прозорість операцій та відстежувати повний ланцюг руху товару – від виробництва до експорту або переробки.

"Саме цей підхід можна і потрібно застосувати до аграрного ринку. Чіткі біржові правила дозволяють бачити повний ланцюг руху продукції та формують мотивацію для легальної роботи учасників ринку і сплати податків. НКЦПФР готова сприяти створенню прозорих і ефективних правил роботи аграрного сектору", – зазначив Олексій Семенюк.

Підсумовуючи результати зустрічі, Голова Комісії зазначив, що аграрний ринок має всі передумови повторити успіх ринку деревини, а ключовими факторами такого розвитку залишаються чіткі правила, системний контроль і послідовність у їх впровадженні.