УУБ впроваджує практику публікації інформації з виконання біржових договорів купівлі-продажу

Ліцензована Українська універсальна біржа проводить відкриті, конкурентні аукціони за напрямком "Деревина" й уважно слідкує, щоб їх учасники виконували свої зобов’язання за укладеними контрактами. Для цього на УУБ запроваджено моніторинг виконання договорів. Він містить комплекс заходів: системну роботу з учасниками ринку щодо підвищення рівня взаємної відповідальності, консультації, супроводження виконання контрактів та оперативного розв’язання спірних питань між сторонами. Крім цього в регіонах працюють Агенти УУБ, які контролюють відвантаження реалізованого ресурсу покупцеві й слідкують, щоб сировина відповідала всім параметрам зазначеним у документації. Завдяки цим заходам рівень виконання договорів на УУБ зріс з 56% у 2021 році до понад 88% у 2023 році.

Також біржа впроваджує практику публікації аналітичних матеріалів стосовно виконання договорів з продажу деревини, що містять інформацію про обсяг реалізованої сировини, відсоток виконання договорів по областях та по групах продавців, порівняння обсягів виконання та невиконання договорів по областях, частку обсягів виконання та невиконання договорів у загальній структурі по групах продавців, порівняння обсягів виконання та невиконання договорів у розрізі офісів ДП "Ліси України" та іншу.

Згідно з даними лідером з виконання договорів по групах продавців у 1 кв. 2024 року є ДП "Ліси України" – 85,98%, облагроліси – 72,30%, інші продавці – 56,17%.

У відсотках виконання договорів по областях у 1 кв. 2024 року найбільший показник мають Миколаївська – 101,12% (реалізовано 202,24 м3), Одеська – 100,57% (реалізовано 372,21 м3) та Кіровоградська області – 100,09% (реалізовано 440,4 м3), відповідно.

Серед ресурсних областей найбільше деревини було реалізовано в 1 кв. 2024 року в Житомирській області – 354249,36 м3, виконання – 83,38%; Рівненській області – 296833,28 м3, виконання – 87,66% та Чернігівській області – 213559,82 м3, виконання – 80,86%.

Відсоток виконання згідно з даними відділу моніторингу УУБ за 2023 рік в порівнянні з 2022 роком збільшився на 23,47%, з 64,9% до 88,37%.

"Інформація про виконання договорів може допомогти покупцям виявити тенденції на ринку деревини, включаючи цінові зміни та доступність товару. На основі аналізу виконання договорів покупці можуть розробляти стратегії закупівель, планувати ресурси та враховувати ризики, що допомагає оптимізувати їх діяльність. Аналітична інформація дозволяє продавцям оцінювати ефективність своєї діяльності з продажу деревини та виявляти можливості для покращення процесів постачання, виявляти слабкі місця та вдосконалювати процеси, допомагає управляти ризиками пов'язаними з нестачею або надмірними залишками і оптимізувати рівень запасів", – розповідає Володимир Тристан, заступник директора УУБ з моніторингу біржових торгів, виконання біржових угод та біржових договорів.