Високий рівень конкуренції: підсумки торгів деревативними контрактами ресурсу І півріччя 2026 року

Минув рік відтоді, як на ринку деревини запрацював довгоочікуваний механізм деривативних контрактів – інструмент, який забезпечив прозорість, прогнозованість і стабільність у відносинах між державою та бізнесом.

Потреба у впровадженні деривативних контрактів визрівала роками. Деревообробники давно прагнули можливості довгострокового планування виробництва, а для цього необхідно мати впевненість у потрібному обсязі деревини з фіксованою ціною на весь період.

Українська універсальна біржа доклала максимум зусиль, щоб цей механізм запрацював ефективно та став дієвим інструментом для учасників ринку. Постійний діалог із бізнесом дав змогу адаптувати процеси до реальних потреб: торги деривативними контрактами проводяться за технологією адресних заявок, коли учасники завчасно подають заявки на конкретні лоти та вносять обов’язкове гарантійне забезпечення.

Торги деривативними контрактами відбуваються без застосування технології Єдиного рахунку. Вже сьогодні учасники можуть забезпечити до 50% гарантійного забезпечення банківською гарантією, що створює додаткову гнучкість і зручність.

Деривативні контракти довели свою необхідність серед інструментів, затребуваних ринком. Біржа здійснює постійний моніторинг виконання договорів. Перші торги із постачанням сировини у І кварталі 2025 року, які проходили в аналогічний період, продемонстрували надзвичайно високий рівень дисципліни – виконання становить 97,2%. Такий результат показовий і свідчить, що ринок дійсно потребує цього інструменту та готовий працювати в довгостроковому форматі.

Високий рівень виконання підтверджує: учасники не лише зацікавлені в довгострокових контрактах, а й відповідально ставляться до взятих зобов’язань. Це створює основу для прогнозованості та стабільності ринку.

Не стали винятком і торги деривативними контрактами ресурсу І півріччя 2026 року, що відбулися 11 листопада 2025 року. Участь у них взяли 424 учасники, а весь виставлений обсяг було реалізовано. На торги були виставлені лоти, сформовані з основних порід: сосни, дуба та деревини дров’яної промислового використання. Конкуренція на лоти становила від 2 до 12 учасників.

"Довгострокові контракти – затребуваний механізм, і ми бачимо, що ринок зацікавлений у цьому інструменті. Відчуваємо зростання довіри бізнесу та високу дисципліну виконання договорів. Українська універсальна біржа завжди залишається відкритою до діалогу: ми прислухаємося до запитів бізнесу й реагуємо на потреби та виклики сьогодення. Саме тому торги відбуваються у форматі, максимально зручному й зрозумілому для учасників", - розповідає Сергій Гладкий, директор Української універсальної біржі.

Учасники ринку чекають від лісозаготівельників та бірж наступного етапу розвитку процесу реалізації – впровадження річних контрактів.

Володимир Кондур, представник ТОВ "Свісс кроно":

"Хочеться лише похвалити товарні біржі, ці нововведення, які запрацюють зараз, тобто, маються на увазі форвардні контракти, піврічні контракти. Ми обома руками "за". Ми, як великий переробник, хотіли б купляли великі об'єми, мати якісь гарантії. Було б ідеально, якби ці контракти були, скажімо, навіть річними".