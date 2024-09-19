Залишайтеся з енергією та в безпеці під час відключень з системами BLUETTI

З наближенням зими в Україні, забезпечення резервного живлення є критично важливим. Тривалі відключення можуть залишити будинки без світла, тепла та електрики, що ускладнить повсякденне життя і роботу. BLUETTI, лідер у сфері чистої енергії, пропонує надійні рішення для резервного енергопостачання, які допоможуть забезпечити безперебійне живлення як домогосподарств, так і бізнесів.

Системи EP760 та EP600 від BLUETTI є ідеальним вибором для резервного живлення будинку або малого бізнесу. Ці системи легко інтегруються у вашу енергетичну мережу та автоматично перемикаються на батарейне живлення всього за 10 мс при відключенні електрики. Вони дозволяють використовувати до 8 батарейних модулів B500, що забезпечує від 9920 до 39680 Вт·год енергії. Такий запас потужності здатний підтримувати роботу всіх основних приладів протягом декількох днів або навіть тижня.

EP760 пропонує однофазну потужність до 7600 Вт, що робить його відмінним вибором для домівок з сонячними панелями. EP600 надає трифазну потужність 6000 Вт, але для однофазної роботи обмежується 2000 Вт, що може бути недостатньо для великих будинків.

BLUETTI EP760 проти EP600: Яка система підходить саме вам?

Системи зберігання енергії для дому BLUETTI EP760 vs. EP600 Характеристик BLUETTI EP600 BLUETTI EP760 Вихідна потужність 6000 Вт 7600 Вт Тип фазування Трифазний (2000 Вт на фазу) Однофазний Підключення до мережі З мережею / поза мережею З мережею / поза мережею Ємність 4960~39680 Вт·год з 1-8 B500 4960~39680 Вт·год з 1-8 B500 Вхід для сонячної енергії 6000 Вт 9000 Вт Час перемикання на UPS 10 мс 10 мс Керування через додаток Bluetooth / WiFi Bluetooth / WiFi Гарантія 10 років 10 років

Ці системи не лише забезпечують надійне резервне живлення, але й є екологічно чистими. Вони можуть заряджатися як від мережі, так і від сонячної енергії, дозволяючи оптимізувати споживання та зменшити витрати. Модульний дизайн та захист IP65 від води та пилу роблять їх ідеальними для встановлення як всередині, так і на відкритому повітрі, наприклад, у підвалах або гаражах.

Окрім того, системи працюють тихо (менше 50 дБ), що дозволяє їх безшумне використання в будь-якому середовищі. Вони також не виробляють шкідливих викидів, що робить їх безпечними для внутрішніх приміщень. Завдяки використанню літій-залізо-фосфатних батарей, термін служби цих систем становить понад 10 років або більше 3500 циклів зарядки. Кожна система підтримується 10-річною гарантією для спокою користувачів.

BLUETTI також дозволяє розширювати ваші системи з часом. Почніть з кількох батарейних модулів і збільшуйте потужність за потреби, що дозволяє легко адаптуватися до зростаючих вимог енергоспоживання. При виборі між EP760 і EP600 слід враховувати енергетичні потреби вашого будинку та можливість інтеграції з сонячними панелями.

На цей момент клієнти в Україні не можуть купувати безпосередньо з офіційного сайту BLUETTI. Однак вони можуть знайти авторизованих дистриб'юторів, зазначених на сайті BLUETTI. Інвестування в систему зберігання енергії BLUETTI гарантує безпеку та комфорт вашого будинку під час постійних відключень електроенергії.





Про BLUETTI

BLUETTI — лідер у сфері чистої енергії, пропонує екологічні рішення для енергозберігання вдома та на відкритому повітрі. Через ініціативу LAAF компанія планує забезпечити електроенергією 1 мільйон африканських сімей. Присутня в понад 110 країнах, BLUETTI продовжує допомагати людям переходити на чисту енергію по всьому світу.