У мережі з'явилося відео аварії транспортного літака в Малі, в якій, ймовірно, загинули понад сотню російських найманців.

На записі зафіксовано посадку літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Гао в Малі 23 вересня 2023 року. Після посадки Іл-76 на високій швидкості вилетів за межі смуги, розвалився та спалахнув.

Раніше в медіа повідомлялося, що під час аварії транспортного літака Іл-76 (ліцензійний номер ТЗ-98Т) у Малі загинули 140 осіб, більшість – найманці російського терористичного угруповання Вагнера, а також військовослужбовці ЗС Малі та екіпаж із семи осіб.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT