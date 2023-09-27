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Катастрофа транспортного літака вагнерівців у Малі – з'явилося відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 13:08
Місце аварії Іл-76 в Малі (Фото - соцмережі)
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У мережі з'явилося відео аварії транспортного літака в Малі, в якій, ймовірно, загинули понад сотню російських найманців.

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На записі зафіксовано посадку літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Гао в Малі 23 вересня 2023 року. Після посадки Іл-76 на високій швидкості вилетів за межі смуги, розвалився та спалахнув.

Раніше в медіа повідомлялося, що під час аварії транспортного літака Іл-76 (ліцензійний номер ТЗ-98Т) у Малі загинули 140 осіб, більшість – найманці російського терористичного угруповання Вагнера, а також військовослужбовці ЗС Малі та екіпаж із семи осіб.

7 вересня повідомлялося, що на колишній військовій базі терористів Вагнера в Малі виявили три безпілотники Bayraktar турецького виробництва.

  • У вересні 2021 року у РФ підтвердили, що перехідний уряд Малі найняв вагнерівців нібито для "боротьби з тероризмом".
  • У серпні 2022 року експерти ООН дійшли висновку, що російські терористи з Вагнера, з високою ймовірністю, причетні до масових вбивств мирних жителів у Малі.
  • У травні 2023 року CNN повідомляло, що терористична Група Вагнера намагається використовувати Малі, щоб приховати постачання зброї для війни проти України.

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Сергій Бережний
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