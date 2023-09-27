У мережі з'явилося відео аварії транспортного літака в Малі, в якій, ймовірно, загинули понад сотню російських найманців.

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На записі зафіксовано посадку літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Гао в Малі 23 вересня 2023 року. Після посадки Іл-76 на високій швидкості вилетів за межі смуги, розвалився та спалахнув.

Раніше в медіа повідомлялося, що під час аварії транспортного літака Іл-76 (ліцензійний номер ТЗ-98Т) у Малі загинули 140 осіб, більшість – найманці російського терористичного угруповання Вагнера, а також військовослужбовці ЗС Малі та екіпаж із семи осіб.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT — JACDEC (@JacdecNew) September 27, 2023

7 вересня повідомлялося, що на колишній військовій базі терористів Вагнера в Малі виявили три безпілотники Bayraktar турецького виробництва.

У вересні 2021 року у РФ підтвердили, що перехідний уряд Малі найняв вагнерівців нібито для "боротьби з тероризмом".

У серпні 2022 року експерти ООН дійшли висновку, що російські терористи з Вагнера, з високою ймовірністю, причетні до масових вбивств мирних жителів у Малі.

У травні 2023 року CNN повідомляло, що терористична Група Вагнера намагається використовувати Малі, щоб приховати постачання зброї для війни проти України.

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