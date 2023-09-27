В сети появилось видео крушения транспортного самолета в Мали, при котором, как предполагается, погибли более сотни российских наемников.

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На записи зафиксирована посадка самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гао в Мали 23 сентября 2023 года. После посадки Ил-76 на высокой скорости вылетел за пределы полосы, развалился и загорелся.

Ранее в медиа сообщалось, что при аварии транспортного самолета Ил-76 (лицензионный номер ТЗ-98Т) в Мали погибли 140 человек, большинство – наемники российской террористической группировки Вагнера, а также военнослужащие ВСУ Мали и экипаж из семи человек.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT — JACDEC (@JacdecNew) September 27, 2023

7 сентября сообщалось, что на бывшей военной базе террористов Вагнера в Мали обнаружили три беспилотника Bayraktar турецкого производства.

В сентябре 2021 года в РФ подтвердили, что переходное правительство Мали наняло так называемую ЧВК Вагнера якобы для "борьбы с терроризмом".

В августе 2022 года эксперты ООН пришли к выводу, что российские террористы из Вагнера с высокой вероятностью причастны к массовым убийствам мирных жителей в Мали.

В мае 2023 года CNN сообщало, что террористическая группа Вагнера пытается использовать Мали, чтобы скрыть поставки оружия для войны против Украины.

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