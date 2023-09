В сети появилось видео крушения транспортного самолета в Мали, при котором, как предполагается, погибли более сотни российских наемников.

На записи зафиксирована посадка самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гао в Мали 23 сентября 2023 года. После посадки Ил-76 на высокой скорости вылетел за пределы полосы, развалился и загорелся.

Ранее в медиа сообщалось, что при аварии транспортного самолета Ил-76 (лицензионный номер ТЗ-98Т) в Мали погибли 140 человек, большинство – наемники российской террористической группировки Вагнера, а также военнослужащие ВСУ Мали и экипаж из семи человек.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT