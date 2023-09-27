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Крушение транспортного самолета вагнеровцев в Мали – появилось видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 13:08
Место крушения ИЛ-76 в Мали (Фото - соцсети)
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В сети появилось видео крушения транспортного самолета в Мали, при котором, как предполагается, погибли более сотни российских наемников.

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На записи зафиксирована посадка самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гао в Мали 23 сентября 2023 года. После посадки Ил-76 на высокой скорости вылетел за пределы полосы, развалился и загорелся.

Ранее в медиа сообщалось, что при аварии транспортного самолета Ил-76 (лицензионный номер ТЗ-98Т) в Мали погибли 140 человек, большинство – наемники российской террористической группировки Вагнера, а также военнослужащие ВСУ Мали и экипаж из семи человек.

7 сентября сообщалось, что на бывшей военной базе террористов Вагнера в Мали обнаружили три беспилотника Bayraktar турецкого производства.

  • В сентябре 2021 года в РФ подтвердили, что переходное правительство Мали наняло так называемую ЧВК Вагнера якобы для "борьбы с терроризмом".
  • В августе 2022 года эксперты ООН пришли к выводу, что российские террористы из Вагнера с высокой вероятностью причастны к массовым убийствам мирных жителей в Мали.
  • В мае 2023 года CNN сообщало, что террористическая группа Вагнера пытается использовать Мали, чтобы скрыть поставки оружия для войны против Украины.

Читайте также: Переворот в Нигере. Как Россия строит африканский пояс хаоса для войны с Западом

Сергей Бережной
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