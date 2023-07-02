Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що в чутках про його загибель, які поширюють росіяни, немає логіки. Про це він сказав у коментарі Суспільному.

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Журналістка телеканалу запитала Буданова, як він пережив свою "загибель", на що начальник розвідки з усмішкою відповів: "Нормально".

"Ну де можна знайти логіку? Немає логіки в діяннях алкоголіка – є такий вислів. А тут ще й наркомани, то що скажеш", – продовжив він на прохання пояснити, навіщо у Росії запустили цей фейк.

Фраза Буданова – це рядок з пісні "Алкоголізм" гурту "ТІК", де співається: "Немає логіки в діяннях алкоголіка, / горілка і пиво тихо роблять своє диво".

У Росії уже понад місяць триває інформаційна кампанія, спрямована на те, щоб переконати всіх у загибелі Буданова (а перед тим – головнокомандувача Валерія Залужного). На початку червня російські блогери почали поширювати чутки, нібито начальник розвідки загинув під час ракетного удару по будівлі ГУР на Рибальському острові.

Потім з'явилися чутки, ніби він не загинув, а отримав важке поранення і перебуває в комі в одній з лікарень Німеччини.

Буданов відреагував на ці фейки жартом, що він з Залужним увійшов до "загону безсмертних" і разом з Бандерою, Петлюрою та Мазепою буде "кошмарити" російських обивателів.

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