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"Немає логіки в діяннях алкоголіка". Буданов не знає, нащо у РФ кажуть про його загибель видео

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 13:22
Кирило Буданов (Скриншот)
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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що в чутках про його загибель, які поширюють росіяни, немає логіки. Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Журналістка телеканалу запитала Буданова, як він пережив свою "загибель", на що начальник розвідки з усмішкою відповів: "Нормально".

"Ну де можна знайти логіку? Немає логіки в діяннях алкоголіка – є такий вислів. А тут ще й наркомани, то що скажеш", – продовжив він на прохання пояснити, навіщо у Росії запустили цей фейк.

Фраза Буданова – це рядок з пісні "Алкоголізм" гурту "ТІК", де співається: "Немає логіки в діяннях алкоголіка, / горілка і пиво тихо роблять своє диво".

  • У Росії уже понад місяць триває інформаційна кампанія, спрямована на те, щоб переконати всіх у загибелі Буданова (а перед тим – головнокомандувача Валерія Залужного). На початку червня російські блогери почали поширювати чутки, нібито начальник розвідки загинув під час ракетного удару по будівлі ГУР на Рибальському острові.
  • Потім з'явилися чутки, ніби він не загинув, а отримав важке поранення і перебуває в комі в одній з лікарень Німеччини.
  • Буданов відреагував на ці фейки жартом, що він з Залужним увійшов до "загону безсмертних" і разом з Бандерою, Петлюрою та Мазепою буде "кошмарити" російських обивателів.
Андрій Водяний
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кирило буданов
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