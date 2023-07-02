Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що в чутках про його загибель, які поширюють росіяни, немає логіки. Про це він сказав у коментарі Суспільному.
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Журналістка телеканалу запитала Буданова, як він пережив свою "загибель", на що начальник розвідки з усмішкою відповів: "Нормально".
"Ну де можна знайти логіку? Немає логіки в діяннях алкоголіка – є такий вислів. А тут ще й наркомани, то що скажеш", – продовжив він на прохання пояснити, навіщо у Росії запустили цей фейк.
Фраза Буданова – це рядок з пісні "Алкоголізм" гурту "ТІК", де співається: "Немає логіки в діяннях алкоголіка, / горілка і пиво тихо роблять своє диво".
- У Росії уже понад місяць триває інформаційна кампанія, спрямована на те, щоб переконати всіх у загибелі Буданова (а перед тим – головнокомандувача Валерія Залужного). На початку червня російські блогери почали поширювати чутки, нібито начальник розвідки загинув під час ракетного удару по будівлі ГУР на Рибальському острові.
- Потім з'явилися чутки, ніби він не загинув, а отримав важке поранення і перебуває в комі в одній з лікарень Німеччини.
- Буданов відреагував на ці фейки жартом, що він з Залужним увійшов до "загону безсмертних" і разом з Бандерою, Петлюрою та Мазепою буде "кошмарити" російських обивателів.
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