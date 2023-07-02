Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что в слухах о его гибели, распространяемых россиянами, нет логики. Об этом он сказал в комментарии Суспильному.

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Журналистка телеканала спросила Буданова, как он пережил свою "гибель", на что начальник разведки с улыбкой ответил: "Нормально".



"Ну где можно найти логику? Нет логики в деяниях алкоголика – есть такое выражение. А тут еще и наркоманы, так что здесь сказать", – продолжил он на просьбу объяснить, зачем в России запустили этот фейк.

Фраза Буданова – это строчка из песни "Алкоголизм" группы "ТИК", где поется: "Нет логики в деяниях алкоголика, / водка и пиво тихо делают свое диво".

В России уже больше месяца ведется информационная кампания, направленная на то, чтобы убедить всех в гибели Буданова (а прежде – главнокомандующего Валерия Залужного). В начале июня российские блоггеры начали распространять слухи, что начальник разведки погиб во время ракетного удара по зданию ГУР на Рыбальском острове.

Потом появились слухи, что он не погиб, а получил тяжелое ранение и находится в коме в одной из больниц Германии.

Буданов отреагировал на эти фейки в шутку, что он с Залужным вошел в "отряд бессмертных" и вместе с Бандерой, Петлюрой и Мазепой будет "кошмарить" российских обывателей.

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