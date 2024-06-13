Про 3 ОШБр у липні випустять комікс. Кошти з продажів підуть на підтримку бригади – фото

Передзамовлення вже доступне на сайті UA Comix

Фото: UA Comix

Команда ілюстраторів UA Comix у липні випустить комікс про бійців третьої окремої штурмової бригади. Усі кошти обіцяють спрямувати на підтримку бригади.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Мальопис матиме назву "Іду на штурм" і розповідатиме про буденність українських бійців, їхню майстерність та боротьбу проти російських загарбників.

"Мальопис передає атмосферу війни, яку зазвичай бачимо через об’єктиви GoPro-штурмовиків. Серед гуркоту артилерії, пострілів ворожих снайперів і зруйнованих будинків розкриваються сила та звитяга воїнів третьої окремої штурмової бригади", – йдеться в анонсі на сайті з передзамовленням.

Кошти від продажу будуть спрямовані на забезпечення потреб та підтримку бійців 3 ОШБр.

Фото: UA Comix

Фото: UA Comix

Третя штурмова обороняла Авдіївку. 17 лютого головком ЗСУ Сирський заявив про виведення українських підрозділів з міста.

Згодом 3 ОШБр назвала втрати, яких вона завдала російським загарбникам на Авдіївському напрямку впродовж березня – 2829 вбитих і поранених окупантів, також знищили 23 одиниці бронетехніки та 13 складів боєкомплекту.

Читайте також: Від мальописів до коміксів. Як розвивається українська індустрія мальованих історій