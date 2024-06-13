О 3 ОШБр в июле выпустят комикс. Средства от продаж пойдут на поддержку бригады – фото
Команда иллюстраторов UA Comix в июле выпустит комикс о бойцах третьей отдельной штурмовой бригады. Все средства обещают направить в поддержку бригады.
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Комикс будет называться "Иду на штурм" и будет рассказывать о буднях украинских бойцов, их мастерстве и борьбе против российских захватчиков.
"Графический роман передает атмосферу войны, которую обычно видим через объективы GoPro-штурмовиков. Среди грохота артиллерии, выстрелов вражеских снайперов и разрушенных домов раскрываются сила и доблесть воинов третьей отдельной штурмовой бригады", – говорится в анонсе на сайте.
Средства от продаж будут направлены на обеспечение потребностей и поддержку бойцов 3 ОШБр.
- Третья штурмовая обороняла Авдеевку. 17 февраля главком ВСУ Сырский заявил о выводе украинских подразделений из города.
- Впоследствии 3 ОШБр назвали потери, которые она нанесла российским захватчикам на Авдеевском направлении в течение марта – 2829 убитых и раненых оккупантов, также уничтожили 23 единицы бронетехники и 13 складов боекомплекта.
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