О 3 ОШБр в июле выпустят комикс. Средства от продаж пойдут на поддержку бригады – фото

Предзаказ уже доступен на сайте UA Comix

Фото: UA Comix

Команда иллюстраторов UA Comix в июле выпустит комикс о бойцах третьей отдельной штурмовой бригады. Все средства обещают направить в поддержку бригады.

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Комикс будет называться "Иду на штурм" и будет рассказывать о буднях украинских бойцов, их мастерстве и борьбе против российских захватчиков.

"Графический роман передает атмосферу войны, которую обычно видим через объективы GoPro-штурмовиков. Среди грохота артиллерии, выстрелов вражеских снайперов и разрушенных домов раскрываются сила и доблесть воинов третьей отдельной штурмовой бригады", – говорится в анонсе на сайте.

Средства от продаж будут направлены на обеспечение потребностей и поддержку бойцов 3 ОШБр.

Фото: UA Comix

Фото: UA Comix

Третья штурмовая обороняла Авдеевку. 17 февраля главком ВСУ Сырский заявил о выводе украинских подразделений из города.

Впоследствии 3 ОШБр назвали потери, которые она нанесла российским захватчикам на Авдеевском направлении в течение марта – 2829 убитых и раненых оккупантов, также уничтожили 23 единицы бронетехники и 13 складов боекомплекта.

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