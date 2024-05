У США вручили Пулітцерівську премію. Українців цього року не нагородили

Фото: pulitzer.org

У Колумбійському університеті США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії, українців серед них цьогоріч не було.

В галузі художньої фотографії премію Пулітцера отримали фотографи агентства Associated Press за висвітлення глобальної міграційної кризи на кордоні США та Мексики.

За серію розслідувань про виробничу імперію американського бізнесмена Ілона Маска та нагороду в категорії екстремальних новин за фотографування конфлікту Ізраїлю та Гази дві Пулітцерівські премії отримало агентство Reuters.

За висвітлення нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та його наслідків, а також про дитячу працю мігрантів у США три премії отримав журнал The Times.

The New York Times отримала три нагороди за журналістські розслідування, міжнародні репортажі та написання статей. Два "Пулітцера" отримав Журнал New Yorker.

Премію за спеціальні цитати також отримали журналісти та письменники, які висвітлювали війну в Газі.

Крім того, нагороду отримав російський опозиційний лідер і оглядач Washington Post Володимир Кара-Мурза, а також редактор газети Девід Гоффман та журналіст Джеррі Ши.

Премію у номінації "державна служба" отримала ProPublica за репортажі, які "пробили товсту стіну секретності" навколо Верховного суду США, щоб показати, як мільярдери дарували подарунки суддям.

ДОВІДКА Пулітцерівська премія (Pulitzer Prize) — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована американським журналістом і видавцем угорського походження Джозефом Пулітцером. З 1917 року премію вручають щороку в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. Розмір премії — $10 000. З 2017 року розмір премії зріс до $15 000.