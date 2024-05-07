В США вручили Пулитцеровскую премию. Украинцев в этом году не наградили
В Колумбийском университете США объявили лауреатов Пулитцеровской премии, среди них украинцев в этом году не было.
В области художественной фотографии премию Пулитцера получили фотографы агентства Associated Press за освещение глобального миграционного кризиса на границе США и Мексики.
За серию расследований о производственной империи американского бизнесмена Илона Маска и награду в категории экстремальных новостей за фотографирование конфликта Израиля и Газы две Пулитцеровские премии получило агентство Reuters.
За освещение нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и его последствий, а также о детском труде мигрантов в США три премии получил журнал The Times.
The New York Times получила три награды за журналистские расследования, международные репортажи и написание статей. Два "Пулитцера" получил Журнал New Yorker.
Премию за специальные цитаты также получили журналисты и писатели, освещавшие войну в Газе.
Кроме того, награду получил российский оппозиционный лидер и обозреватель Washington Post Владимир Кара-Мурза, редактор газеты Дэвид Гоффман и журналист Джерри Ши.
Премию в номинации "государственная служба" получила ProPublica за репортажи, "пробившие толстую стену секретности" вокруг Верховного суда США, чтобы показать, как миллиардеры дарили подарки судьям.
- В 2022 году все украинские журналисты были отмечены специальной наградой Пулитцеровской премии 2022 года за работу во время полномасштабного вторжения России.