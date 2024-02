Тайвань наклав санкції на російського імпортера верстатів після розголосу в ЗМІ

Міністерство торгівлі Тайваню наклало санкції на російську компанію "Ай Машин Технолоджі", одного з найбільших імпортерів тайванських верстатів в Росії, після того як про неї написала американська газета Washington Post.

Перші публікації про Ай Машин Технолоджі з'явились ще 26 січня. Тоді російське видання The Insider разом з тайванським The Reporter написали, що Росія імпортує верстати з Тайваню в обхід санкцій – через Туреччину та інші країни. Серед усіх російських імпортерів, які отримували тайванські верстати з третіх країн, найбільший обсяг імпорту мало саме ТОВ "Ай Машин Технолоджі", яке займається верстатами й деталями до них.

Ай Машин Технолоджі практично на ексклюзивній основі співпрацює з тайванським експортером зі схожою назвою I Machine. З березня по жовтень 2023 року компанія імпортувала тайванські верстати на суму не менш як $17 млн.

В інтерв'ю The Reporter глава тайванської I Machine Мінг-Цзе Ю розповів, що після запровадження санкцій його компанія більше не співпрацює з Ай Машин Технолоджі, але, як і раніше, підтримує "дружні стосунки".

1 лютого стаття про I Machine з'явилась у Washington Post, після чого влада Тайваню вирішила відреагувати. Вона повідомила, що тайванському бізнесу заборонено здійснювати експорт на адресу цієї російської компанії.

Exclusive: Since January 2023, I Machine Technology has imported over $20 million of sophisticated equipment called CNC machine tools made in Taiwan, a U.S. strategic partner, according to trade records and Russian tax documents obtained by The Post. https://t.co/9fFRFPmimV