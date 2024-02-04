Тайвань наложил санкции на российского импортера станков после огласки в СМИ
Министерство торговли Тайваня наложило санкции на российскую компанию "Ай Машин Технолоджи", одного из крупнейших импортеров тайваньских станков в России, после того, как о ней написала американская газета Washington Post.
Первые публикации об Ай Машин Технолодже появились еще 26 января. Тогда российское издание The Insider вместе с тайваньским The Reporter написали, что Россия импортирует станки из Тайваня в обход санкций – через Турцию и другие страны. Среди всех российских импортеров, получавших тайваньские станки из третьих стран, наибольший объем импорта имело именно ООО "Ай Машин Технолоджи", занимающееся станками и деталями к ним.
Ай Машин Технологи практически на эксклюзивной основе сотрудничает с тайваньским экспортером с похожим названием I Machine. С марта по октябрь 2023 года компания импортировала тайваньские станки на сумму не менее $17 млн.
В интервью The Reporter глава тайваньской I Machine Минг-Цзе Ю рассказал, что после введения санкций его компания больше не сотрудничает с Ай Машин Технолоджи, но по-прежнему поддерживает "дружеские отношения".
1 февраля статья об I Machine появилась в Washington Post, после чего власти Тайваня решили отреагировать. Она сообщила, что тайваньскому бизнесу запрещено производить экспорт в адрес этой российской компании.
Exclusive: Since January 2023, I Machine Technology has imported over $20 million of sophisticated equipment called CNC machine tools made in Taiwan, a U.S. strategic partner, according to trade records and Russian tax documents obtained by The Post. https://t.co/9fFRFPmimV— The Washington Post (@washingtonpost) February 1, 2024
"Репутация тайваньского бизнеса имеет решающее значение для будущих продаж на глобальном рынке и эту отрасль необходимо защитить", — говорится в сообщении.
С мая 2023 Ай Машин Технолоджи находится под украинскими санкциями.
- Основным поставщиком станков с компьютерным управлением для российской оборонки после начала полномасштабной войны стал Китай.
- В сентябре 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны двух производителей станков из Германии – Spinner и DMG Mori. После этого еще один западный производитель станков – корпорация NSH (Niles-Simmons-Hegenscheidt) – засветился как поставщик для российского ОПК.
- В ноябре США ввели новые санкции, которые должны перекрыть поставки корейских станков в Россию.