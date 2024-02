Тайвань наложил санкции на российского импортера станков после огласки в СМИ

Министерство торговли Тайваня наложило санкции на российскую компанию "Ай Машин Технолоджи", одного из крупнейших импортеров тайваньских станков в России, после того, как о ней написала американская газета Washington Post.

Первые публикации об Ай Машин Технолодже появились еще 26 января. Тогда российское издание The Insider вместе с тайваньским The Reporter написали, что Россия импортирует станки из Тайваня в обход санкций – через Турцию и другие страны. Среди всех российских импортеров, получавших тайваньские станки из третьих стран, наибольший объем импорта имело именно ООО "Ай Машин Технолоджи", занимающееся станками и деталями к ним.

Ай Машин Технологи практически на эксклюзивной основе сотрудничает с тайваньским экспортером с похожим названием I Machine. С марта по октябрь 2023 года компания импортировала тайваньские станки на сумму не менее $17 млн.

В интервью The Reporter глава тайваньской I Machine Минг-Цзе Ю рассказал, что после введения санкций его компания больше не сотрудничает с Ай Машин Технолоджи, но по-прежнему поддерживает "дружеские отношения".

1 февраля статья об I Machine появилась в Washington Post, после чего власти Тайваня решили отреагировать. Она сообщила, что тайваньскому бизнесу запрещено производить экспорт в адрес этой российской компании.

