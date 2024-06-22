У неділю графіки відключення світла плануються тільки ввечері
У неділю, 23 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла лише ввечері, з 19:00 до 23:00, повідомила пресслужба Укренерго.
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Це пов'язано з традиційним зниженням споживання електрики у вихідний день.
Якщо ситуація зміниться, компанія обіцяє повідомити про це.
У ніч проти 22 червня Росія здійснила чергову, уже восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Основною ціллю були об'єкти оператора системи передачі на півдні та на заході України.
- Найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною. Пом'якшення графіків знеструмлень в Україні очікується у серпні, вважає Державна інспекція з енергетичного нагляду.