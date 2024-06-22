В воскресенье графики отключения света планируются только вечером
В воскресенье, 23 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света только вечером, с 19:00 до 23:00, сообщила пресс-служба Укрэнерго.
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Это связано с традиционным понижением потребления электричества в выходной день.
Если ситуация изменится, компания обещает сообщить об этом.
В ночь на 22 июня Россия осуществила очередную, уже восьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Основной целью были объекты оператора системы передачи данных на юге и на западе Украины.
- В ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной. Смягчение графиков отключений в Украине ожидается в августе, считает Государственная инспекция по энергетическому надзору.