В воскресенье графики отключения света планируются только вечером

Отключений электроэнергии 23 июня должно быть меньше, чем в субботу

Фото: EPA / Сергей Долженко

В воскресенье, 23 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света только вечером, с 19:00 до 23:00, сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Это связано с традиционным понижением потребления электричества в выходной день.

Если ситуация изменится, компания обещает сообщить об этом.

В ночь на 22 июня Россия осуществила очередную, уже восьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Основной целью были объекты оператора системы передачи данных на юге и на западе Украины.