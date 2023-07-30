"Нищити зерно – тяжкий гріх". Папа римський засудив обстріли українських портів
30.07.2023, 14:11
Фото: EPA
Папа римський Франциск відреагував на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та масовані повітряні удари по українській зерновій інфраструктурі в портах. Він заявив, що знищувати зерно – гріх, а Росія має повернутися в продуктову угоду, пише Vatican News.
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"Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба", – сказав папа римський під час недільної молитви.
"Закликаю моїх братів, представників російської влади, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно", – додав він.
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- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вона повідомила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати, і після цього почала обстрілювати українські порти.
- Протягом наступних дныв Росія пошкодила та частково знищила 26 об’єктів портової інфраструктури України та п'ять цивільних суден.
- Під час однієї з атак у порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна, що призначалися для Китаю.
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