"Нищити зерно – тяжкий гріх". Папа римський засудив обстріли українських портів

Папа римський Франциск відреагував на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та масовані повітряні удари по українській зерновій інфраструктурі в портах. Він заявив, що знищувати зерно – гріх, а Росія має повернутися в продуктову угоду, пише Vatican News.

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"Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба", – сказав папа римський під час недільної молитви.

"Закликаю моїх братів, представників російської влади, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно", – додав він.

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