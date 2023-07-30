"Уничтожать зерно – тяжкий грех". Папа римский осудил обстрелы украинских портов

Папа римский Франциск отреагировал на выход России из Черноморской зерновой инициативе и массированные воздушные удары по украинской зерновой инфраструктуре в портах. Он заявил, что уничтожать зерно – грех, а Россия должна вернуться в продуктовую сделку, пишет Vatican News.

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"Не прекращаем молиться за Украину, где война уничтожает все, также и зерно. Это тяжкое оскорбление Бога, потому что зерно – это Его дар, чтобы прокормить человечество. И крики братьев и сестер, страдающих от голода, возносятся к небу", – сказал папа римский во время воскресной молитвы.



"Призываю моих братьев, представителей российских властей, возобновить Черноморскую инициативу, чтобы была возможность безопасно транспортировать зерно", – добавил он.

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