"Уничтожать зерно – тяжкий грех". Папа римский осудил обстрелы украинских портов
30.07.2023, 14:11
Фото: EPA
Папа римский Франциск отреагировал на выход России из Черноморской зерновой инициативе и массированные воздушные удары по украинской зерновой инфраструктуре в портах. Он заявил, что уничтожать зерно – грех, а Россия должна вернуться в продуктовую сделку, пишет Vatican News.
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"Не прекращаем молиться за Украину, где война уничтожает все, также и зерно. Это тяжкое оскорбление Бога, потому что зерно – это Его дар, чтобы прокормить человечество. И крики братьев и сестер, страдающих от голода, возносятся к небу", – сказал папа римский во время воскресной молитвы.
"Призываю моих братьев, представителей российских властей, возобновить Черноморскую инициативу, чтобы была возможность безопасно транспортировать зерно", – добавил он.
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- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты и после этого начала обстреливать украинские порты.
- За последующие дни Россия повредила и частично уничтожила 26 объектов портовой инфраструктуры Украины и пять гражданских судов.
- Во время одной из атак в порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна, предназначавшихся для Китая.
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