На Рівненщині молодик вистрілив з автомата по натовпу – четверо постарждалих

Фігурант втік з місця події, однак його вдалося розшукати за кілька годин

Ілюстративне фото: Depositphotos

На Рівненщині чоловік стріляв з автомата по натовпу – поранено чотирьох людей, повідомила поліція області.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За попередніми даними, 15 грудня близько першої години ночі у селі Великі Селища виник конфлікт між двома компаніями – під час нього молодик з однієї групи кілька разів вистрілив з автомата по учасниках з іншої.

Поранення отримали четверо чоловіків – їх ушпиталили до лікарні, загрози життю немає.

Хоча фігурант і втік з місця події, однак його вдалося розшукати за кілька годин й наразі вирішується питання про затримання молодика, зазначили у Нацполі.

Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб. Про те, звідки чоловік узяв зброю, наразі не повідомляється.

Наприкінці вересня поліція Київщини повідомила про затримання чоловіка, котрий влаштував хаотичну стрілянину в магазині – поранив двох людей, а потім втік.