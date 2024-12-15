На Рівненщині молодик вистрілив з автомата по натовпу – четверо постарждалих
Ілюстративне фото: Depositphotos

На Рівненщині чоловік стріляв з автомата по натовпу – поранено чотирьох людей, повідомила поліція області.

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За попередніми даними, 15 грудня близько першої години ночі у селі Великі Селища виник конфлікт між двома компаніями – під час нього молодик з однієї групи кілька разів вистрілив з автомата по учасниках з іншої.

Поранення отримали четверо чоловіків – їх ушпиталили до лікарні, загрози життю немає.

Хоча фігурант і втік з місця події, однак його вдалося розшукати за кілька годин й наразі вирішується питання про затримання молодика, зазначили у Нацполі.

Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб. Про те, звідки чоловік узяв зброю, наразі не повідомляється.

  • Наприкінці вересня поліція Київщини повідомила про затримання чоловіка, котрий влаштував хаотичну стрілянину в магазині – поранив двох людей, а потім втік.
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