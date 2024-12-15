В Ровенской области молодой человек выстрелил из автомата по толпе – четверо пострадавших

Фигурант скрылся с места происшествия, однако его удалось разыскать через несколько часов

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Ровенской области мужчина стрелял из автомата по толпе – ранены четыре человека, сообщила полиция области.

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По предварительным данным, 15 декабря около часа ночи в селе Большие Поселки возник конфликт между двумя компаниями – во время него молодой человек из одной группы несколько раз выстрелил из автомата по участникам из другой.

Ранения получили четверо мужчин – их госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

Хотя фигурант и скрылся с места происшествия, однако его удалось разыскать через несколько часов и решается вопрос о задержании новолуния, отметили в Нацполе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство нескольких человек. О том, откуда мужчина взял оружие, пока не сообщается.

В конце сентября полиция Киевщины сообщила о задержании мужчины, который устроил хаотическую стрельбу в магазине – ранил двух человек, а затем скрылся.