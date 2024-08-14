Ошукали військових на 46 млн грн: Україна та Молдова виявили групу, яка могла "продавати" авто ЗСУ

У поліції зауважили, що до схеми можуть бути причетні люди віком від 17 до 46 років.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці України та Молдови викрили угруповання, яке із 2023 року ошукало військових та волонтерів через начебто продаж автомобілів та дронів для Збройних Сил України. Наразі встановлено 67 епізодів шахрайства, а сума збитків становить понад 46 млн грн. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Правоохоронці встановили, що мешканці Одеської області – члени двох сімей, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови, організували схему заволодіння коштами. У поліції зауважили, що до схеми можуть бути причетні люди віком від 17 до 46 років.

Фото: Національна поліція

За даними слідства, угруповання діяло на території Молдови та України упродовж 2023-2024 років. Використовуючи номери мобільних телефонів українських операторів, вони розміщували оголошення про продаж автомобілів та дронів із-за кордону "для потреб" ЗСУ на платформах OLX, Bon.Ua, Avto-Ria.

Покупцям пропонували внести передоплату на банківську карту, а після отримання грошей продавці на зв'язок не виходили, розповіли правоохоронці.

Ці кошти, за даними слідства, підозрювані вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Наразі, розповіли в ОГП, встановлено 67 епізодів шахрайства, а приблизна сума збитків становить 46 млн грн. Остаточна кількість постраждалих ще встановлюється.

Також правоохоронці встановили щонайменше 27 учасників угруповання, більшість з них перебувають на території Молдови, наразі вживаються дії для їх затримання.

У Молдові правоохоронці провели 23 обшуки та вилучили:

→ близько $61 000;

→ 20 елітних автомобілів;

→ близько п'яти кг золота;

→ мобільні телефони;

→ банківські картки;

→ чорнові записи.

На території України проведено 13 обшуків, у ході яких вилучено:

→ три автомобілі;

→ мобільні телефони;

→ банківські картки;

→ чорнові записи.

Наразі для вісьмох із дев'яти підозрюваних у Молдові обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

Наразі правоохоронці Молдови повідомили про підозру у шахрайстві дев'ятьом громадянам України за статтею частини шостої статті 190 Кримінального кодексу Молдови.

Українські ж правоохоронці розслідують провадження за двома статями про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Минулого тижня Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повідомив, що російські спецслужби активізували роботу колцентрів для поширення дезінформації та спроб вербування українців, аби ті підпалювали машини військових, – ставка робиться на маргіналів та молодь.

12 серпня Національна поліція і Служба безпеки України затримали в Івано-Франківській області двох підозрюваних у підпалі військових автомобілів. Одному затриманому 15 років, іншому – 18.

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