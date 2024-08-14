Обманули военных на 46 млн грн: Украина и Молдова нашли группу, что могла "продавать" авто

В полиции отметили, что к схеме могут быть причастны люди от 17 до 46 лет

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили группировку, которая с 2023 года обманула военных и волонтеров из-за якобы продажи автомобилей и дронов для Вооруженных Сил Украины. Сейчас установлено 67 эпизодов мошенничества, а сумма ущерба составляет более 46 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора .

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Правоохранители установили, что жители Одесской области – члены двух семей, которые после начала полномасштабного вторжения переехали в Молдову, организовали схему завладения денежными средствами. В полиции отметили, что к схеме могут быть причастны люди от 17 до 46 лет.

Фото: Национальная полиция

По данным следствия, группировка действовала на территории Молдовы и Украины в течение 2023-2024 годов. Используя номера мобильных телефонов украинских операторов, они размещали объявления о продаже автомобилей и дронов из-за рубежа "для нужд" ВСУ на платформах OLX, Bon.Ua, Avto-Ria.

Покупателям предлагали внести предоплату на банковскую карту, а после получения денег продавцы на связь не выходили, рассказали правоохранители.

Эти средства, по данным следствия, подозреваемые вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Сейчас, рассказали в ОГП, установлено 67 эпизодов мошенничества, а приблизительная сумма ущерба составляет 46 млн грн. Окончательное количество пострадавших еще устанавливается.

Также правоохранители установили по меньшей мере 27 участников группировки, большинство из них находятся на территории Молдовы, сейчас предпринимаются действия для их задержания.

В Молдове правоохранители провели 23 обыска и изъяли:

→ около $61 000;

→ 20 элитных автомобилей;

→ около пяти кг золота;

→ мобильные телефоны;

→ банковские карты;

→ черновые записи.

На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъято:

→ три автомобиля;

→ мобильные телефоны;

→ банковские карты;

→ черновые записи.

В настоящее время для восьми из девяти подозреваемых в Молдове избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Сейчас правоохранители Молдовы сообщили о подозрении в мошенничестве девяти гражданам Украины по статье части шестой статьи 190 Уголовного кодекса Молдовы.

Украинские же правоохранители расследуют производство по двум статьям о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

На прошлой неделе Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщил, что российские спецслужбы активизировали работу колл-центров для распространения дезинформации и попыток вербовки украинцев, чтобы те поджигали машины военных, – ставка делается на маргиналов и молодежь.

12 августа Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали в Ивано-Франковской области двух подозреваемых в поджоге военных автомобилей. Одному задержанному 15 лет, другому – 18.

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